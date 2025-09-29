الهاملي يطمئن على استعدادات «القوى» في نيودلهي

الشارقة (الاتحاد)

أجرى محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، اتصالاً هاتفياً ببعثة منتخبنا الوطني لألعاب القوى لأصحاب الهمم، للاطمئنان على سير المشاركة في بطولة العالم الجارية حالياً في العاصمة الهندية نيودلهي، والتي تستمر حتى السادس من أكتوبر المقبل.

وخلال الاتصال، نقل تحيات ومباركة قيادتنا الرشيدة واهتمامها بأبنائها الرياضيين، مثمناً الجهود المبذولة من اللاعبين واللاعبات والجهازين الفني والإداري، ومؤكداً ثقته في قدرتهم على تقديم مستويات مشرفة تعكس مكانة دولة الإمارات في مختلف المحافل الدولية.

وحث الهاملي اللاعبين على بذل المزيد من الجهد في ما تبقى من منافسات البطولة، والسير على خطى البطلة ذكرى الكعبي، التي توجت مؤخراً بالميدالية الذهبية في سباق 100م T71 محطمة الرقم العالمي، لتكون دافعاً وحافزاً لزملائها للصعود إلى منصات التتويج ورفع علم الإمارات عالياً.

وأكد الهاملي أن رياضة أصحاب الهمم الإماراتية كانت وما زالت نموذجاً للإصرار والعزيمة، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، مشدداً على أن كل مشاركة خارجية تمثل فرصة لتعزيز مكتسبات الدولة وإبراز قدرات أبنائها في أرقى البطولات العالمية.