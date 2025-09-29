الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الهاملي يطمئن على استعدادات «القوى» في نيودلهي

الهاملي يطمئن على استعدادات «القوى» في نيودلهي
29 سبتمبر 2025 11:39

الشارقة (الاتحاد)

أجرى محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، اتصالاً هاتفياً ببعثة منتخبنا الوطني لألعاب القوى لأصحاب الهمم، للاطمئنان على سير المشاركة في بطولة العالم الجارية حالياً في العاصمة الهندية نيودلهي، والتي تستمر حتى السادس من أكتوبر المقبل.
وخلال الاتصال، نقل تحيات ومباركة قيادتنا الرشيدة واهتمامها بأبنائها الرياضيين، مثمناً الجهود المبذولة من اللاعبين واللاعبات والجهازين الفني والإداري، ومؤكداً ثقته في قدرتهم على تقديم مستويات مشرفة تعكس مكانة دولة الإمارات في مختلف المحافل الدولية.
وحث الهاملي اللاعبين على بذل المزيد من الجهد في ما تبقى من منافسات البطولة، والسير على خطى البطلة ذكرى الكعبي، التي توجت مؤخراً بالميدالية الذهبية في سباق 100م T71 محطمة الرقم العالمي، لتكون دافعاً وحافزاً لزملائها للصعود إلى منصات التتويج ورفع علم الإمارات عالياً.
وأكد الهاملي أن رياضة أصحاب الهمم الإماراتية كانت وما زالت نموذجاً للإصرار والعزيمة، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، مشدداً على أن كل مشاركة خارجية تمثل فرصة لتعزيز مكتسبات الدولة وإبراز قدرات أبنائها في أرقى البطولات العالمية.

محمد فاضل الهاملي
مونديال ألعاب القوى لأصحاب الهمم
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
جانب من المؤتمر الصحفي بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: الحرب في غزة ستتوقف
اليوم 01:24
عمال إنقاذ في موقع مبانٍ سكنية متضررة على مشارف كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا مؤشرات من كييف لاستئناف المحادثات
اليوم 01:24
حوثي مسلح في إحدى نقاط التفتيش في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: حملة الاعتقالات الحوثية نهج قمعي ومعادٍ للوطن
اليوم 01:24
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
الأخبار العالمية
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©