«الأبيض 2009» يتحدى العراق في نصف نهائي «خليجي الناشئين»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يدخل منتخبنا الوطني للناشئين «مواليد 2009»، اختباراً صعباً أمام نظيره العراقي عند التاسعة والنصف من مساء الغد على استاد سحيم بن حمد بالدوحة، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17 عاماً، بينما يسبق اللقاء مواجهة مرتقبة بين قطر «المستضيف» والسعودية على استاد حمد الكبير، ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية المقررة في 3 أكتوبر المقبل.

وكان «أبيض الناشئين» قد حسم تأهله مبكراً من المجموعة الأولى، بعد فوزه على عُمان 1-0 واليمن 2-1، قبل أن يخسر في الجولة الثالثة أمام قطر 0-2، ليحل وصيفاً برصيد 6 نقاط، خلف «العنابي» المتصدر بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، فيما جاء عُمان ثالثاً بـ3 نقاط، واليمن في المركز الأخير دون رصيد.

في المقابل، اعتلى العراق صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، متقدماً بفارق نقطة عن السعودية الوصيف، بعدما استهل مشواره بالتعادل مع الكويت 1-1، ثم الفوز على البحرين 2-0، قبل أن يحسم القمة أمام «الأخضر» 2-1، وحل الكويت ثالثاً بـ4 نقاط، فيما ودّع البحرين البطولة دون رصيد.

ويخوض «أبيض الناشئين»، بقيادة مدربه ماجد سالم، الاستحقاق الرسمي الأول لهذا الجيل، وسط طموحات ببلوغ النهائي وتقديم صورة مشرّفة لكرة الإمارات، رغم صعوبة المهمة أمام «أسود الرافدين» الذين أظهروا قوة وتماسكاً في مرحلة المجموعات.

وتقام البطولة تحت شعار «مواهب راسخة ونجوم صاعدة» بمشاركة 8 منتخبات، قُسمت على مجموعتين، ضمت الأولى: قطر، الإمارات، عُمان، واليمن، فيما ضمت الثانية: العراق، الكويت، السعودية، والبحرين.