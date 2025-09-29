الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الناجون من الهزيمة».. 8 فرق أوروبية أبرزها البارسا والبايرن!

29 سبتمبر 2025 11:44

عمرو عبيد (القاهرة)

خلال مباريات أوروبا المحلية هذا الأسبوع، سقط ليفربول وريال مدريد ونابولي في «فخ» الهزيمة الأولى ببطولات الدوري، الإنجليزي والإسباني والإيطالي، ليتأثر وضعهم فوق القمم المحلية، بعد انضمامهم إلى عشرات الفرق التي خسرت مباراة واحدة على الأقل في بطولات الدوري الأوروبية الكُبرى، منذ بداية الموسم الحالي، بينما بقيت 8 فرق فقط لم تعرف معنى الهزيمة حتى الآن.
وإذا كان ليفربول لا يزال مُتمسّكاً بصدارة «البريميرليج»، مع اقتراب منافسيه منه بعد ذلك «السقوط» الأخير، فإن ريال مدريد تخلى عن قمة «الليجا»، بعد «الانهيار» أمام أتلتيكو في «ديربي مدريد»، لينقض غريمه اللدود، برشلونة، وينتزع الصدارة المحلية، كما تراجع نابولي بفارق الأهداف لحساب ميلان في «الكالشيو».
والطريف أن كريستال بالاس، الذي أسقط «الريدز» بـ«الضربة القاضية» في الدقيقة «90+7»، خلال مواجهتهما بالجولة السادسة، لم يخسر حتى الآن، وضرب «الروسونيري» منافسه «السماوي» هذا الأسبوع، ليقتحم مشهد القمة على حسابه، كما استغل برشلونة الذي لم يخسر أي مباراة، نتيجة «ديربي مدريد» ليقتنص الصدارة.
وفي إنجلترا، لا يوجد أحد يُنافس كريستال بالاس في قائمة «الناجين من الهزيمة»، إذ أن «النسور» الفريق الوحيد الذي يملك سجلاً خالياً من الخسائر في «البريميرليج»، ويحتل المركز الثالث بنسبة نجاح تبلغ 66.7%، في بداية مُختلفة ومتميزة لفريق اعتاد إنهاء الموسم في النصف الثاني من جدول الترتيب.
وشهدت «الليجا» عودة برشلونة إلى القمة، بعد «الريمونتادا المُثيرة» أمام سوسيداد في الجولة السابعة، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، بنسبة نجاح تبلغ 90.5%، وتضم القائمة الإسبانية بجانب «البارسا»، فريقاً آخر، إلتشي، الذي يحتل حالياً المرتبة الرابعة في جدول الترتيب، بنسبة نجاح 62%، في واحدة من مفاجآت البدايات، خاصة أنه الفريق العائد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى!
ويُعد «الكالشيو»، الدوري الوحيد بين «الكبار»، الذي يملك 3 فرق لم تخسر حتى الآن، أولها يوفنتوس صاحب المركز الرابع، بنسبة نجاح 73%، ثم أتالانتا «سادس» الترتيب، وكريمونيزي «السابع»، وكلاهما حقق نجاحاً بنسبة 60%، إلا أن المفاجأة تعود إلى «لا كريمو»، الذي عاد إلى «سيري آ» هذا الموسم، بعد غياب موسمين.
في فرنسا، لم ينجح أحد على الإطلاق في الإفلات من «مقصلة السقوط»، ويُعد «المتصدر» باريس سان جيرمان و«وصيفه» ليون، بنفس عدد النقاط «15»، الأقل هزيمة في «ليج ون»، بخسارة واحدة، بجانب ستاد رين «ثامن الترتيب»، بينما يملك بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند سجلاً خالياً من الهزيمة في «البوندسليجا»، في المركزين الأول والثاني على الترتيب في جدول البطولة، بنسبة نجاح 100% لـ«البافاري»، و86.7% لـ«أسود الفيستيفال».

