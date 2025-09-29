دوري أبطال أوروبا.. كايرات «المتواضع» في مواجهة «العملاق» ريال مدريد

ألماتي(أ ف ب)

سيخوض نادي كايرات ألماتي الواقع في جنوب شرق كازاخستان على بعد 300 كلم من الحدود الصينية، باكورة مبارياته البيتية في دوري أبطال أوروبا، في مواجهة تاريخية ضد العملاق الإسباني ريال مدريد حامل الرقم القياسي فيها (15 مرة).

ومُني كايرات في أول مباراة رسمية له في البطولة القارية بالهزيمة أمام سبورتينج البرتغالي 1-4 في المجموعة الموحدة، لكنه حقق رقماً قياسياً يتمثل بتكبده مشقة أطول رحلة سفر لفريق مشارك في دوري الأبطال بلغت 6900 كلم بين ألماتي ولشبونة.

وبنهاية مباريات المجموعة الموحدة (8) يكون كايرات قد سافر ما مجموعه رحلة حول العالم بمسافة 45 ألف كيلومتر.

يمثل التوجه إلى ألماتي تحدياً كبيراً للأندية الأوروبية من الناحية اللوجتسية. على سبيل المثال، تعيّن على ريال مدريد السفر لمدة 10 ساعات ليصل إلى وسط آسيا.

وتقام المباراة على ارتفاع 850 م لسفح جبل يصل إلى 5 آلاف متر.

يعترف مدافع الفريق المحلي الإسباني لويس ماتا بأن «الهواء مختلف جداً هنا وله تأثيره». بالإضافة إلى ذلك، يضاف عامل التلوث العالي النسبة في ألماتي في بعض الأحيان ما قد يسبب اضطراباً للزوّار.

لو كانت هذه المباراة في دوري أبطال أوروبا لكرة الصالات، لكان يتعين على ريال مدريد أخذ الحيطة والحذر من كايرات، الذي يملك أحد أفضل الأندية الأوروبية في هذه الفئة.

لكن في كرة القدم المؤلفة من 11 لاعباً، سيكون من الصعب على لاعبي ريال مدريد التعرف على اسم معين في لائحة فريق كايرات، الذي يحتل المركز الـ315 في تصنيف الاتحاد الأوروبي.

أما أشهر لاعب دافع عن ألوانه سابقاً، فكان المهاجم الروسي الدولي السابق أندري أرشافين الذي لعب لفترة في صفوف أرسنال الإنجليزي.

ومن الناحية التجارية، الفوارق جسيمة: بحسب موقع «ترانسفر ماركت»، حيث تقدر قيمة لاعبي ريال مدريد بمليار و400 مليون يورو مقابل 12.7 ملايين يورو للاعبي كايرات.

يعتمد الفريق الكازاخستاني على مجموعة من اللاعبين البرازيليين والبرتغاليين، بالإضافة إلى لاعبين محليين تدرّجوا في صفوف الفئات العمرية للنادي، بينهم الحارس الشاب البالغ 18 عاماً الذي تصدى لركلة جزاء ضد سبورتينج.

لكن الاسم الأبرز في صفوفه فهو لاعب الوسط المتقدم داستان ساتباييف (17 عاماً) الذي يعتبر كأفضل لاعب مستقبلي في كازاخستان والذي سينضم إلى تشيلسي الإنجليزي الموسم المقبل.

وبالنسبة إلى كايرات الذي سبق له اللعب على المستوى القاري في مسابقة كونفرنس ليغ عام 2021، فقد بدأ مشواره في دوري الأبطال في يوليو الماضي من خلال التصفيات، حيث حقق خلاله نتائج لافتة إذ لم يدخل مرماه أي هدف في 6 مباريات ضد بطل سلوفينيا وفنلندا وأخيراً سلتيك بطل اسكتلندا.

علق قائد كايرات ألكسندر مارتينوفيتش على تأهل فريقه التاريخي إلى دوري أبطال أوروبا بقوله: «لقد بذلنا حتى الآن قصارى جهدنا والآن نريد الاستمتاع».

وعلى سبيل المزاح أضاف المدافع البالغ من العمر 38 عاماً أنه يتعين على فريقه «شراء شباك من متجر لصيد السمك لإيقاف كيليان مبابي».