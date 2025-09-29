أموريم ومانشستر يونايتد.. «الحدث النادر» يعجّل بالنهاية الحتمية!

عمرو عبيد (القاهرة)

باتت أيام المدرب روبن أموريم «معدودة» مع مانشستر يونايتد، بحسب كثير من التقارير الإعلامية العالمية، وجاءت الهزيمة الأخيرة على يد برينتفورد في «البريميرليج»، لتُرجّح احتمالية رحيل «البرتغالي» خلال فترة التوقف الدولية، ومنذ انطلاق الموسم الحالي، استمر أموريم و«الشياطين» على الحال نفسه، بعدم القدرة على تحقيق انتصارين متتاليين في الدوري الإنجليزي، أو حتى على صعيد مُختلف البطولات، لأن الفوز المتتالي خلال مسيرة أموريم مع «المان» يُعد «حدثاً نادراً».

في «البريميريج»، لم ينجح أموريم في تحقيق انتصارين متتاليين مع «الشياطين»، منذ نوفمبر 2024، وتمثّل أفضل معدلاته في إيقاف «سيل الهزائم» لمدة 4 مباريات متتالية فقط، بين فبراير ومارس 2025، وخلالها تعادل مرتين، وفاز في مثلهما، بل إنه على الجانب الآخر، تلقى 3 «صفعات» متتالية في مناسبتين، بالهزائم أمام بورنموث، ووولفرهامبتون، ونيوكاسل، خلال ديسمبر 2024، ثم كرر «السقوط» نفسه في مايو 2025، بالخسائر على يد برينتفورد، ووستهام، وتشيلسي.

كما عرف أموريم خسارة مباراتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي، 3 مرات في تلك الفترة القصيرة، حيث تعرّض لها مُبكّراً في ديسمبر 2024 أيضاً، بهزيمتي أرسنال ونوتنجهام فورست، ثم كريستال بالاس وتوتنهام في فبراير من العام الحالي، وبعدها أمام نيوكاسل، وولفرهامبتون خلال أبريل.

وعبر 49 مباراة في جميع البطولات، وضع أموريم نفسه بين أصحاب أسوأ معدلات الفوز في تاريخ «اليونايتد»، محتلاً المركز الثامن في تلك القائمة السلبية، بنسبة 38.8% فقط، إذ كانت مسألة تحقيق انتصارين متتاليين «نادرة الحدوث»، بإجمالي 3 مناسبات فقط، بداية من الفوز على بودو جليمت بصعوبة في افتتاح مبارياته بالدوري الأوروبي، ثم إيفرتون في «البريميرليج»، وبعدها انتصر على فيكتوريا بلزن ومانشستر سيتي، ثم ريال سوسيداد وليستر سيتي، بالوضع نفسه، ومنذ مارس الماضي، لم يتكرر الأمر على الإطلاق!

وكانت الأيام القليلة الأفضل نسبياً في مسيرته، خلال مطلع العام الحالي، عندما نجح في الفوز بـ3 مباريات متتالية، بين «يوروبا ليج»، و«البريميرليج»، على حساب رينجرز وفولهام وستيوا بوخارست، ويتضح من خلال أسماء الفرق، أن المُستوى كان متوسطاً، ما مكّن أموريم من حصد تلك الانتصارات المتتالية المعدودة، بعكس ما حدث مُبكراً في ديسمبر، بخسارته 4 مباريات متتالية، بداية من توتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية، ثم السقوط 3 مرات في الدوري.