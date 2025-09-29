الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

روني يتألم: أذهب لمشاهدة «يونايتد» وأنا أتوقع الخسارة!

روني يتألم: أذهب لمشاهدة «يونايتد» وأنا أتوقع الخسارة!
29 سبتمبر 2025 14:38

لندن (د ب أ)
أعرب واين روني، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم السابق، عن عدم ثقته في قدرة روبن أموريم، المدير الفني الحالي، على تغيير الأوضاع في الفريق، ويعتقد أن روح النادي قد اختفت من فريقه السابق.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أموريم، حصد 34 نقطة فقط من 33 مباراة قاد فيها الفريق في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد الخسارة 1/ 3 أمام برينتفورد أمس الأول السبت، وحتى الآن لم يحقق انتصارات متتالية.
وقال روني، الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد، إنه يذهب للمباريات وهو يتوقع خسارة الفريق، ويشعر أن هناك بعض اللاعبين لا يستحقون تمثيل هذا النادي.
ورغم تراجع النتائج المستمر، والذي شمل الخروج من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الشهر الماضي على يد فريق جريمسبي، إلا أن روبن أموريم لا يزال يحظى، بحسب التقارير، بدعم مجلس إدارة مانشستر يونايتد.
وقال روني «39 عاماً» في برنامجه الإذاعي عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «أنا فقط لا أعرف ما الذي يحدث». وأضاف: «خضت تجربة في مجال التدريب ولم تسر الأمور على ما يرام، لذلك أنا أتفهم الوضع. روبن أموريم في نفس عمري، لا يزال مدرباً شاباً، وأنا متأكد من أن لديه مستقبلاً كبيراً، لكن ما يحدث في مانشستر يونايتد الآن... هذا ليس مانشستر يونايتد الذي نعرفه».
وأكد: «بصراحة، آمل حقاً أن يتمكن من قلب الأمور ويحقق النجاح. لكن... بعد كل ما رأيته، وبكل صراحة، ليس لدي أي ثقة في ذلك». وتولى أموريم تدريب مانشستر يونايتد خلفاً لإريك تن هاج في نوفمبر الماضي، بعد أن فاز بلقبين للدوري البرتغالي مع سبورتينج لشبونة.
وعانى مانشستر يونايتد من أسوأ موسم له في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، حيث أنهى الموسم في المركز الخامس عشر، وهو أدنى ترتيب له منذ هبوطه من دوري الدرجة الأولى القديم في عام 1974.
وقال روني، الذي توج بخمسة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد: «لم أعد أتعرف على النادي بأكمله». وأضاف: «لا أرى لاعبين يقاتلون، ولا أرى شخصية، ولا أرى رغبة في الفوز. أذهب لمشاهدة مباراة وأنا أتوقع أن يخسر الفريق أو ربما يحصل على نقطة فقط». وأكد: «اختفت الروح من النادي. يحتاج إلى محرّك جديد، وتجديد للحياة. يحتاج إلى شيء يعيد انطلاقة هذا النادي. ما يحدث ليس كله على عاتق المدرب فقط، بالمناسبة. اللاعبون، بعضهم لا يستحق ارتداء تلك القميص، وهذا يؤلمني».

أخبار ذات صلة
أموريم ومانشستر يونايتد.. «الحدث النادر» يعجّل بالنهاية الحتمية!
سافينيو يقترب من توقيع عقد جديد مع السيتي
مانشستر سيتي
روبن أموريم
واين روني
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
جانب من المؤتمر الصحفي بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: الحرب في غزة ستتوقف
اليوم 01:24
عمال إنقاذ في موقع مبانٍ سكنية متضررة على مشارف كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا مؤشرات من كييف لاستئناف المحادثات
اليوم 01:24
حوثي مسلح في إحدى نقاط التفتيش في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: حملة الاعتقالات الحوثية نهج قمعي ومعادٍ للوطن
اليوم 01:24
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
الأخبار العالمية
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©