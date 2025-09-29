سينر إلى قبل النهائي في بكين للتنس

بكين (أ ب)

تأهل الإيطالي يانيك سينر المصنّف الأول إلى الدور قبل النهائي ببطولة الصين المفتوحة، ذات الـ500 نقطة، بعد فوزه، اليوم، على المجري فابيان ماروزسان 6/ 1 و7/ 5، ليلتقي في المباراة التالية مع الأسترالي أليكس دي مينور، المصنّف الثالث في البطولة، والذي تأهل لهذا الدور بعد انسحاب منافسه التشيكي ياكوب مينشيك بسبب الإصابة وهو متأخر 4/ 1 في المجموعة الأولى.

وقال سينر في تصريحات نشرها موقع الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين: «أشعر بأنني بدأت المجموعة الأولى بشكل جيد للغاية، ولعبنا نحن الاثنان بشكل جيد في المجموعة الثانية. كانت لديّ فرص كبيرة عند النتيجة 4/ 3 لكنني لم أستطع استغلالها. هو لاعب مستواه عالي للغاية، وكنت أعلم ذلك قبل المباراة. عندما كان يقدم من أجل المجموعة، ارتكب بعض الأخطاء غير المقصودة التي ساعدتني بالطبع على العودة والفوز بمجموعتين».

وأضاف: «الأمر نفسي بالطبع، لكنه يعتمد أيضاً على كيفية وصولك إلى تلك اللحظات. حاولت القتال، ونجحت في الحفاظ على بعض أشواط الإرسال الصعبة بعد أن كنت متأخراً صفر/ 30 عدة مرات. أنا سعيد بطريقة قتالي اليوم».

ويلتقي الألماني ألكسندر زفيريف، المصنّف الثالث على العالم، مع الروسي دانييل ميدفيديف، المصنّف الثامن عشر على العالم، فيما يلتقي الإيطالي لورينزو موسيتي مع الأميركي ليرنر تين، في دور الثمانية في وقت لاحق من اليوم.