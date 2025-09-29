الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
الرياضة

شفيونتيك تعبر للدور الرابع في بكين بالفوز الـ400

29 سبتمبر 2025 14:43

بكين (أ ب)

تغلّبت البولندية إيجا شفيونتيك، الفائزة ببطولة ويمبلدون للتنس، على الكولومبية كاميلا أوسوريو، لتتأهل إلى الدور الرابع ببطولة الصين المفتوحة، اليو، محققة انتصارها الـ400 في مسيرتها.
ولم تظهر شفيونتيك، التي أصبحت أول لاعبة تسجل 25 فوزاً أو أكثر في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة لثلاثة مواسم متتالية بعد فوزها بمجموعتين متتاليتين على يوان يوي في الدور الثالث، أي علامات على التراجع عندما أطاحت بمنافستها الكولومبية بنتيجة 0-6 في المجموعة الأولى، قبل أن تنسحب أوسوريو من المباراة في الشوط الافتتاحي من المجموعة الثانية.
وحققت شفيونتيك، المصنّفة الأولى في البطولة، والتي توجت الأسبوع الماضي بلقب بطولة كوريا المفتوحة في سول، أربعة ألقاب في بطولة فرنسا المفتوحة ولقباً واحداً في بطولة أميركا المفتوحة من بين ستة ألقاب لها في البطولات الكبرى الفردية، وستواجه في الدور القادم الأميركية إيما نافارو. وفي بقية المباريات، فازت الروسية ميرا أندريفا على الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو 6/ 4 و6/ 1، والأوكرانية مارتا كوستيوك على البيلاروسية ألياكساندرا ساسنوفيتش 6/ 4 و6/ 2، وكانت نافارو متقدمة على لويس بويسون 6/ 2 و1/ صفر عندما انسحبت اللاعبة الفرنسية.

إيجا شفيونتيك
ويمبلدون
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
