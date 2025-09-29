كوزمين يبدأ معسكر «الأبيض» بالتركيز على علاج سلبيات سبتمبر

معتز الشامي (أبوظبي)

دخل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أجواء المرحلة الأكثر أهمية في رحلته بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مع انطلاق معسكر الإعداد في دبي، بمشاركة العدد الأكبر من اللاعبين الذين أعلنهم الجهاز الفني بقيادة الروماني كوزمين أولاريو، بانتظار التحاق 15 لاعباً من أندية شباب الأهلي والوصل والشارقة والوحدة، بسبب التزاماتهم الخارجية، حيث سينضمون إلى المعسكر ابتداءً من الخميس.

ويأتي هذا المعسكر في توقيت حسّاس للغاية، كونه يسبق المرحلة الرابعة للتصفيات، حيث يلاقي «الأبيض» منتخب عُمان يوم 11 أكتوبر الجاري، قبل أن يواجه قطر يوم 14 من الشهر نفسه في الدوحة.

وبدأ الجهاز الفني بقيادة الروماني أولاريو كوزمين معسكر المنتخب، الذي شارك به ما يقارب 16 لاعباً، في ظل غياب باقي اللاعبين للمشاركات الخارجية، بالتركيز على علاج السلبيات، التي ظهرت في وديتي سوريا والبحرين بمعسكر سبتمبر الماضي، حيث حرص كوزمين على عرض بعض الجوانب السلبية في أداء المنتخب الجماعي والفردي.

ولن تتأثر خطط تحضير المنتخب بغياب 15 لاعباً عن القائمة، خاصة أن أغلب اللاعبين الغائبين لمشاركات أنديتهم سيلتحقون بالمعسكر في كاملة الجاهزية الفنية والبدنية، فضلاً عن خبراتهم الدولية، وجميعهم سبق استدعائهم خلال التجمعات الماضية للمنتخب، بل وشاركوا في الوديات التي خاضها الأبيض، سواء في معسكر النمسا أو معسكر دبي في سبتمبر الماضي.

وافتتح كوزمين المعسكر باجتماع موسع مع اللاعبين، بحضور الجهازين الفني والإداري، شددّ خلاله على ضرورة التحلي بالانضباط الكامل، والروح القتالية العالية، وإظهار الرغبة الجادة في حجز مكان ضمن القائمة النهائية، والتي سيُقلّصها من 31 لاعباً إلى 26 فقط قبل السفر إلى الدوحة يوم 7 أكتوبر المقبل.

وأكد المدرب الروماني أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تهاون، وأن النجاح يتطلب التزاماً ذهنياً مضاعفاً، ولإيصال رسالته بشكل عملي، عرض كوزمين على اللاعبين ملخصات بالفيديو لمباراتي التجمع الأخير أمام سوريا والبحرين، للحديث عن أهم النقاط الفنية المرتبطة بالأداء العام لبعض اللاعبين، ورصد الإيجابيات التي يجب البناء عليها، والسلبيات التي يجب تفاديها قبل المواجهتين المقبلتين أمام عمان وقطر.

وعلى الجانب الآخر، شهدت قائمة المنتخب عدد من الإيجابيات، وتمثلت في عودة لاعب الوسط المخضرم ماجد حسن بعد غياب طويل بداعي الإصابة، في مكسب كبير للمنتخب لما يملكه من خبرات دولية واسعة، ولقدرته على منح التوازن التكتيكي المطلوب في وسط الملعب، وعودة ماجد حظيت بتفاعل جماهيري لافت، خاصة أنه سبق أن عمل تحت قيادة كوزمين في الشارقة، وهو من أكثر العناصر التي يثق بها المدرب.

وفي المقابل، حملت القائمة بشائر تجديد الدماء باستدعاء بعض الوجوه الجديدة للمرة الأولى، مثل البرازيلي سيل سوزا (اتحاد كلباء) وجوستافو أليكس (النصر)، بجانب عودة بعض العناصر التي تألقت مؤخرا مع أنديتها، حيث تعكس هذه الاختيارات رغبة الجهاز الفني في توسيع قاعدة الخيارات وتعزيز المنافسة الداخلية بين اللاعبين.

وضمّت قائمة الأبيض 31 لاعباً هم، خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، فهد الظنحاني، إريك دي مينيزيس، خالد الظنحاني، كوامي كوايدو، لوكاس بيمنتا، علاء الدين زهير، روبين فيليب، خليفة الحمادي، ماركوس ميلوني، زايد سلطان، ريتشارد أكونور، لوران بيريرا، جوستافو أليكس، ماكانزي هانت، ماجد حسن، حارب عبدالله، محمد عبدالباسط، سيل سوزا، عبدالله رمضان، يحيى الغساني، يحيى نادر، علي صالح، فابيو ليما، نيكولاس خيمنيز، برونو أوليفيرا، ألفارو دي أوليفيرا، كايو كانيدو، وكايو لوكاس.

ومنح الجهاز الفني مهاماً خاصة لبعض أعضائه لمتابعة اللاعبين الدوليين مع الأندية في الجولة الحالية من دوري أبطال آسيا النخبة، ودوري الأبطال 2، للوقوف على جاهزيتهم قبل الالتحاق بالتجمع الحالي.

وعلى الجانب الآخر، وتزامناً مع تجمع منتخبنا الوطني، يتواصل العمل داخل أروقة اتحاد الكرة، لإنجاح الحملة الوطنية «حلم وطن»، التي أطلقها الاتحاد مؤخراً لحشد الدعم الجماهيري والإعلامي للمنتخب في مشواره نحو المونديال.

وحظيت الحملة بتفاعل واسع عبر مختلف المنصات، حيث تهدف إلى تعزيز إشراك الجماهير في دعم المنتخب، خاصة بعدما تم الإعلان عن بدء تسيير رحلات طيران إلى الدوحة خلال أيام مباريات المنتخب الوطني أمام عمان وقطر في التصفيات، وبالفعل شهدت تفاعلاً كبيراً عبر توافد الجماهير للتسجيل في الحملة للسفر خلف المنتخب، حيث سيوفر الاتحاد تذاكر وأدوات تشجيع وكافة سُبل الراحة لجماهير الأبيض.