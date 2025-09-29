نجوم جولة «دي بي ورلد» يقودون «أوروبا» للفوز بكأس رايدر

أبوظبي (الاتحاد)

قاد لاعبو جولة دي بي ورلد للجولف، فريق أوروبا للفوز بكأس رايدر للمرة الثانية على التوالي، بعد التفوق على فريق الولايات المتحدة الأميركية، في المسابقة التي تعتبر الأكبر والأكثر احتداماً في تاريخ رياضة الجولف بين القارتين، وهي تقام مرة واحدة كل عامين منذ 98 عاماً.

ونجح الفريق الأوروبي بقيادة روري ماكلروي، متصدر تصنيف «السباق إلى دبي»، في الاحتفاظ باللقب الذي حققه أيضاً في 2023، بعد التفوق على الفريق الأميركي الذي تسلح بإقامة المنافسة على أرضه وأمام جماهيره على ملعب بيثبيج بلاك، في نيويورك، بعد الفوز بنتيجة إجمالية بلغت 15 مقابل 13 في نهاية المواجهات الفردية والثنائية الـ 28 التي اختتمت بعد ثلاثة أيام من المنافسات المحتدمة.

ويعتبر هذا أول فوز يحققه فريق أوروبا بكأس رايدر خارج أرضه منذ 13 عاماً، بعد أن نجح في تجاوز محاولة العودة المذهلة من فريق الولايات المتحدة في اليوم الأخير الذي حبس أنفاس الجماهير التي حضرت بأعداد ضخمة للغاية.

وتسلم لوك دونالد القائد ولاعبي فريق أوروبا، كأس رايدر، ليصبح ثاني قائد أوروبي يفوز بهذا اللقب مرتين متتاليتين.

وضم فريق أوروبا نخبة من أبرز نجوم جولة دي بي ورلد، يتقدمهم روري ماكلروي، الفائز بلقب بطل موسم «السباق إلى دبي» ست مرات ويقترب من اللقب السابع هذا الموسم، وتومي فليتوود، المقيم في الدولة والفائز ببطولة أبوظبي إتش إس بي سي مرتين، ومات فيتزباتريك الفائز مرتين ببطولة جولة دي بي ورلد في دبي، وشين لوري الفائز ببطولة أبوظبي إتش إس بي سي في 2019، وتيريل هاتون الفائز ببطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك هذا العام، وأسماء أخرى حصدت النجاحات في البطولات الدولية في الإمارات وحول العالم، وهم: جون رام، وروبرت ماكنتاير، وراسموس هوجارد، وفيكتور هوفلاند، وسيب شتراكا، وجاستن روز.

ومع ختام بطولة كأس رايدر، تعود منافسات جولة دي بي ورلد، مع تبقي أربع بطولات فقط قبل حسم قائمة المتأهلين في المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات النهائية التي تقام بضيافة الدولة، بداية مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل إلى بطولة جولة «دي بي ورلد»، التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.