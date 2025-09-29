الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

«NBA» تختتم فعالياتها قبل انطلاقة الدوري الأميركي في أبوظبي

«NBA» تختتم فعالياتها قبل انطلاقة الدوري الأميركي في أبوظبي
29 سبتمبر 2025 17:15

أبوظبي (وام)

اختتمت أكاديمية الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية NBA فعالياتها التي أقيمت في جامعة نيويورك أبوظبي بمشاركة نخبة اللاعبين من جميع أنحاء العالم، وذلك قبل أيام من انطلاقة منافسات الدوري الأميركي لكرة السلة المقررة في أبوظبي من 2 إلى 5 أكتوبر المقبل.
أقيمت الفعاليات بمشاركة 4 أكاديميات شبابية ضمت نخبة اللاعبين من جميع أنحاء العالم وهي أكاديمية الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية الأفريقية (السنغال)، وأكاديمية «أي إم جي أسيندر إيليت» الولايات المتحدة الأميركية، ومعهد «بول فرانس باسكت بول» ( فرنسا)، ومركز التميز لكرة السلة (أستراليا).
وتنافس اللاعبون أمام مدربي «إن سي أي أي» (NCAA) ومكتشفي مواهب الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية وممثليها.

أبوظبي
كرة السلة
جامعة نيويورك أبوظبي
دوري السلة الأميركي للمحترفين
