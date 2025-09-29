الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية
أخبار اقتصادية
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«فيفبرو» يدعو لحماية اللاعبين من الإرهاق!

«فيفبرو» يدعو لحماية اللاعبين من الإرهاق!
29 سبتمبر 2025 18:18

لندن (رويترز)

«الفيفا» يعاقب جنوب أفريقيا في تصفيات المونديال
«الأبيض» يدشن «الحلم المونديالي» في معسكر دبي

طالب الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين «فيفبرو» الجهات المسؤولة عن كرة القدم بالعمل على وجه السرعة لوضع جدول مباريات أكثر توازناً للمسابقات مع توفير فترات راحة واستشفاء كافية للاعبين الذين يقتربون من نقطة الانهيار بسبب تلاحم المواسم.
وفي تقريره عن تأثير جدول المباريات والحمل التدريبي على اللاعبين عن موسم 2024-2025، قدم «فيفبرو» أدلة على ارتفاع المخاطر الصحية والمشاكل التي تهدد أداء اللاعبين بسبب جدول المباريات المزدحم خاصة بالنسبة للاعبين الذين شاركوا في كأس العالم للأندية.
وحصلت فرق مثل باريس سان جيرمان وتشيلسي وريال مدريد ومانشستر سيتي على أقل من الحد الأدنى الموصى به من فترة التوقف للموسم وهو 28 يوماً بينما حصل الثنائي الذي بلغ النهائي باريس سان جيرمان وتشيلسي على أقل من أسبوعين راحة قبل انطلاق الموسم الجديد أي أقل من نصف الحد الأدنى الموصى به.
وقال ماهيتا مولانجو الرئيس التنفيذي لرابطة لاعبي كرة القدم المحترفين وعضو مجلس إدارة «فيفبرو»: «المشكلة الكبيرة التي تواجهنا في المناقشات حول الجدول هي أن الناس يميلون إلى النظر إلى هذا الأمر بمعزل عن المنافسات أو مجرد فترة زمنية محددة عادة ما تكون سنة واحدة، هذه التقارير تمنحنا الفرصة لرصد الصورة الأوسع والنظر إلى ما يحدث في المواسم المتتالية ومن هنا نبدأ في استخلاص بعض الاستنتاجات المثيرة للاهتمام».
وأضاف مولانجو: «يوجد لاعبون مثل كول بالمر، الذي ورد اسمه في التقرير، والذي إذا حالفه الحظ في أن يكون لائقاً بما فيه الكفاية وتم استدعاؤه لكأس العالم المقبلة، سيقضي ثلاثة فصول صيف متتالية من اللعب دون انقطاع».
وشارك بالمر مع منتخب إنجلترا، الذي وصل إلى نهائي بطولة أوروبا 2024، وتشيلسي، الذي فاز بكأس العالم للأندية هذا العام، ومن المتوقع أن يشارك اللاعب (23 عاماً) مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

الفيفا
اليويفا
كأس العالم للأندية
كأس العالم
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
جانب من المؤتمر الصحفي بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: الحرب في غزة ستتوقف
اليوم 01:24
عمال إنقاذ في موقع مبانٍ سكنية متضررة على مشارف كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا مؤشرات من كييف لاستئناف المحادثات
اليوم 01:24
حوثي مسلح في إحدى نقاط التفتيش في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: حملة الاعتقالات الحوثية نهج قمعي ومعادٍ للوطن
اليوم 01:24
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
الأخبار العالمية
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
اليوم 01:24
