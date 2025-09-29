قبل لقاء «الأبطال».. مدرب تشيلسي يصف مورينيو بـ«الأسطورة»!

لندن (أ ب)

وصف الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالأسطورة لدى عودته إلى ملعب «ستامفورد بريدج» مجدداً، بعد أن قضى فترتين ناجحتين من قبل في تدريب الفريق اللندني.

وأن مورينيو عاد إلى منافسات دوري أبطال أوروبا مجددا بعد غياب لخمسة أعوام حيث تولى تدريب بنفيكا البرتغالي وستكون أول مباراة له بمرحلة الدوري غداً الثلاثاء أمام تشيلسي، حيث ما زال يحظى باحترام الجماهير.

وعقد ماريسكا مؤتمراً صحفياً في ملعب «ستامفورد بريدج» وتضمن المؤتمر صوراً لمورينيو وهو يرفع كأس الدوري الإنجليزي مع تشيلسي أعوام 2005 و2006 و2015.

ودارت أغلب الاسئلة في المؤتمر حول المدرب الذي سبق له وأن وصف نفسه بالفريد من نوعه وقال ماريسكا إنه سيكون شرفاً له الترحيب بمورينيو مجدداً في «ستامفورد بريدج».

وأضاف: «بالنسبة لي شخصياً أنه أسطورة هذا النادي، وفي إيطاليا هو أسطورة أيضاً في إنتر ميلان حيث فاز معهم بدوري أبطال أوروبا، لذلك فهو أسطورة في أندية مختلفة بالعالم».