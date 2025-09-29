«الفيفا» يعاقب جنوب أفريقيا في تصفيات المونديال

لوزان (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم عن معاقبة جنوب أفريقيا بالهزيمة، لإشراكها لاعباً موقوفاً في مباراتها ضد ليسوتو في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في مارس الماضي.

واعتبر الاتحاد الدولي جنوب أفريقيا خاسرة للمباراة التي أقيمت في 21 مارس الماضي في بولوكواني والتي حسمتها بثنائية نظيفة، فتراجع منتخب بافانا بافانا إلى المركز الثاني في المجموعة برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف خلف بنين، التي باتت في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام نيجيريا الثالثة، فيما حافظت ليسوتو على المركز الخامس برصيد تسع نقاط.

وأعلنت لجنة الانضباط التابعة للفيفا أن جنوب أفريقيا انتهكت المادة 19 من قانون الانضباط بإشراك لاعب الوسط تيبوهو موكوينا، على الرغم من جمعه بطاقتين صفراوين ضد بنين ثم زيمبابوي.

وأضاف أنه يجب على اتحاد جنوب أفريقيا، الذي لا يزال بإمكانه استئناف القرار أمام لجنة الاستئناف بالفيفا، دفع غرامة قدرها 10 آلاف فرنك سويسري (10680 يورو).

وتقام الجولتان الأخيرتان في 10 و14 أكتوبر المقبل، وتحل بنين ضيفة على رواندا ونيجيريا، فيما تحل جنوب أفريقيا ضيفة على زيمبابوي وتستقبل رواندا، وتحل نيجيريا ضيفة على ليسوتو وتستقبل بنين.

ويتأهل متصدرو المجموعات التسع إلى كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما تحصل أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني على فرصة ثانية عبر الملحق.