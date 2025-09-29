الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الشارقة يحاول عبور السد في «آسيوية النخبة»

الشارقة يسعى لتحقيق الفوز في الدوحة (الاتحاد)
30 سبتمبر 2025 01:19

علي معالي (أبوظبي)

يحلّ فريق الشارقة في الثامنة من مساء اليوم ضيفاً على فريق السد القطري باستاد جاسم بن حمد بالعاصمة الدوحة، في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ويبحث الشارقة عن فوزه الثاني في البطولة بعد التفوق في الجولة الأولى على الغرافة القطري 4-3، في مباراة جاءت قمة في الإثارة والندية، ونجح الشارقة خلالها في تحويل تأخره بهدفين إلى انتصار 4-3.
يرغب «الملك الشرقاوي» في تحسين الصورة المحلية، من خلال المشاركة القارية، حيث يعاني الفريق العديد من المشاكل على مستوى دوري أدنوك للمحترفين جعلته يتوقف عند 4 نقاط، وبالتالي ستكون مباراة السد بمثابة خطوة مهمة للخروج من الخسائر المحلية إلى الانتصارات القارية.
سيكون لدى الصربي ميلوش مدرب الشارقة العديد من الحلول في أرض الملعب لتخطى عقبة السد ومن هؤلاء كايو لوكاس وكمارا وفيتاي وماناج، ومجموعة أخرى من العناصر ما بين المحليين والمحترفين الأجانب، يبحثون في النهاية عن الاستمرار في الصحوة الآسيوية، خاصة وأنها المرة الأولى التي يشارك فيها الشارقة بعد النظام الجديد للبطولة الآسيوية.
أما نادي السد القطري فسيواجه اختباراً قوياً أمام الشارقة، بعد أن عاد في اللقاء الأول من العراق، بتعادل مخيّب للآمال بهدف لمثله، أمام الشرطة، ليصبح مطالباً بتحقيق الفوز الأول على ملعبه ووسط جماهيره.
ويعتمد السد على مجموعة هي الأبرز من لاعبيه ومنهم: مشعل برشم، طارق سلمان، بيدرو ميجيل كوري، بوعلام خوخي، رومان سايس، والثنائي الهجومي الخطير أكرم عفيف وروبرتو فيرمينو.

