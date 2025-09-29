الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

نهيان بن مبارك يطلع على منجزات اتحاد الريشة الطائرة

نهيان بن مبارك أثناء استقبال مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة (وام)
30 سبتمبر 2025 01:19

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الرئيس الفخري لاتحاد الريشة الطائرة، في مجلسه في أبوظبي، وفد الاتحاد برئاسة نورة حسن الجسمي، وحضور أعضاء مجلس الإدارة.
واستعرضت الجسمي وأعضاء المجلس، خلال اللقاء، الذي يأتي في أعقاب تجديد الثقة بمجلس إدارة الاتحاد لدورة انتخابية جديدة، أبرز منجزات المرحلة الماضية، وفي مقدمتها حصد عشرات الميداليات الملوّنة على المستويين الإقليمي والدولي، وتحقيق تأهّل تاريخي للمرة الأولى إلى بطولة العالم للريشة الطائرة في باريس، واستضافة الدولة أول نسخة من كأس العالم للريشة الطائرة في الهواء الطلق بالشارقة، إلى جانب إحراز أول ميدالية إماراتية رسمية في بطولة دولية تحت مظلة الاتحاد الدولي، وتبوؤ الإمارات مراكز متقدمة في التصنيف العالمي، علاوة على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات رياضية محلية وإقليمية ودولية.
وجدد مجلس الإدارة، خلال اللقاء، طلبه باستمرار معالي الشيخ نهيان بن مبارك في رئاسته الفخرية للدورة الجديدة، وتفضل معاليه بقبول الطلب، مؤكداً دعمه المتواصل للجهود الرامية إلى تطوير رياضة الريشة الطائرة، ونشرها على نطاق أوسع، وتوفير بيئة تمكينية لصقل المواهب الوطنية، وتعزيز حضور الدولة في المحافل الدولية.
وفي ختام الزيارة، عبّر الوفد عن خالص الشكر والتقدير لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، على حسن الاستقبال، ورعايته الكريمة للاتحاد، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل على ترسيخ مكانة الإمارات على خريطة الريشة الطائرة عالمياً.

