«سانتو» يعود بالنقطة الثمينة من أرض إيفرتون

ليفربول (أ ف ب)

بدأ المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو مشواره مع وستهام بتعادل ثمين مع مضيفه إيفرتون 1-1 أمس، في ختام المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتولى نونو مسؤولية أول مباراة له كمدرب للهامرز بعد 48 ساعة فقط من تعيينه خلفاً لجراهام بوتر المُقال من منصبه.

شاهد المدرب السابق لنوتنجهام فوريست مايكل كين يُهدي إيفرتون التقدم في الشوط الأول على ملعب هيل ديكينسون، لكن المهاجم الدولي جارود بوين جنب نونو الهزيمة في أول مباراة له مع الفريق اللندني بإدراكه التعادل في الدقيقة 65.

كانت هذه هي المرة الثانية فقط في سبع مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم التي ينجح فيها وستهام في الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم.

حيث يحتل نادي شرق لندن المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري برصيد أربع نقاط من مبارياته الست الأولى.

بخبرته القيّمة في اجتياز معركة الهبوط بنجاح بعد إبقاء فوريست وولفرهامبتون في دوري الأضواء، كُلّف نونو بقيادة وستهام نحو البقاء.

وسيشعر المدرب البالغ من العمر 51 عاماً بالتفاؤل حيال هذا الأداء القتالي بعد حصتين تدريبيتين فقط مع لاعبيه الجدد منذ توليه المسؤولية.

أُقيل بوتر السبت بعد ثمانية أشهر فقط من توليه المسؤولية، فيما أُقيل نونو نفسه في وقت سابق من هذا الموسم بعد خلافه مع مالك النادي إيفانغيلوس ماريناكيس بشأن سياسة النادي في الانتقالات.

وكان نونو هو العقل المدبر وراء عودة فوريست إلى المسابقات الأوروبية لأول مرة منذ 30 عاماً، بعد احتلاله المركز السابع المثير للإعجاب الموسم الماضي.

ومن المفارقات أن إيفرتون يشرف على تدريبه الإسكتلندي ديفيد مويس مدرب وستهام السابق، الذي قاده إلى الفوز بمسابقة كونفرنس ليغ عام 2023، منهياً صيام الفريق اللندني عن الألقاب دام 43 عاماً.

ولم يُبقِ وستهام على مويس بعد موسم 2023-2024 بعد استياء الجماهير من خططه التكتيكية السلبية.