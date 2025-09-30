«الكلاسيكو» يحظى بالكرة الحصرية!

مدريد (الاتحاد)

ستكون مباراة الكلاسيكو هذا الموسم بين ريال مدريد وبرشلونة، المقررة يوم 26 أكتوبر المقبل في إطار الجولة العاشرة للدوري الإسباني لكرة القدم، ستكون الأولى من نوعها على مستوى العالم التي تحظى بتصميم كرة حصرية خاصة بها، وذلك تحت شعار "مباراة واحدة تخطف كل الأنظار"، ترقباً لبدأ العد التنازلي لمباراة الدور الأول.

وكشفت بوما ورابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليجا)، عن أول كرة مباراة على الإطلاق ذات تصميم حصري لمواجهتي الكلاسيكو لهذا الموسم، حيث سيتجدد الموعد مرة أخرى في مايو المقبل في مدينة برشلونة.

وتم اعتماد هذه الكرة بختم الجودة الاحترافية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتم تطويرها لتلبية أعلى المعايير التي يطلبها اللاعبون، والمدربون والطاقم الفني، وتتميز بقدراتها التي تعزز مهارات اللاعبين، حيث تمتلك هذه الكرة الحصرية نفس التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في الكرة الرسمية لمباريات "الليجا" هذا الموسم.