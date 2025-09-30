«فيفبرو» يحذر برشلونة من استهلاك يامال

لندن (د ب أ)

نشر الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو"، تقريره حول رصد المعاناة البدنية للاعبين خلال الموسم الماضي 2024 / 2025.

وسلطت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" الضوء على عدد من الملاحظات التي أبرزها تقرير "فيفبرو". أشارت إلى أن الفرق الأوروبية الـ 12 التي شاركت في كأس العالم للأندية ومنها تشيلسي ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وريال مدريد، لم تحصل على فترة راحة مدتها 28 يوماً، وهي الحد الأدنى وفقاً لتوصيات الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين.

وأضافت أن فريقاً واحداً فقط من هذه الفرق الـ 12 حصل على الحد الأدنى من فترة الإعداد قبل انطلاق الموسم الجديد وهو 28 يوماً.

وأوضحت أن أرتشي جراي، لاعب توتنهام الإنجليزي، تصدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة بعد ظهوره في 80 مباراة مع فريقه ومنتخب إنجلترا للشباب تحت 21 عاماً. وأضافت أيضاً أن فيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد، شارك في 72 مباراة مع ناديه ومنتخب أوروجواي، بإجمالي مشاركة 6676 دقيقة، حيث لعب 58 مباراة منها متتالية، وهي المباريات التي يصنفها "فيفبرو" بأنها مباريات لا يفصل بينها سوى خمسة أيام. أما الكوري الجنوبي كيم مين جاي، مدافع بايرن ميونيخ، حقق أكبر عدد من المباريات المتتالية، بواقع 20 مباراة، قبل أن يبتعد للإصابة في وتر أكيليس في مايو الماضي، سبق أن عانى منها في أكتوبر 2024، ليغيب المدافع الدولي عن مباريات منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم، والمشاركة مع بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية، أوائل صيف 2025.

كما سلط التقرير الضوء على بعض المسافات الشاسعة التي يقطعها اللاعبون لتمثيل منتخبات بلادهم دون فترة تعافي كافية.

وأوضح أن مويسيس كايسيدو، لاعب وسط تشيلسي، قطع مسافة 25 ألف كيلومتر لتمثيل منتخب إكوادور خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر 2024، لكنه عاد للمشاركة مع ناديه اللندني في 20 أكتوبر، ولعب 90 دقيقة كاملة ضد ليفربول. نوه "فيفبرو" أيضاً أن لامين يامال شارك في 130 مباراة مع نادي برشلونة الإسباني ومنتخب إسبانيا قبل بلوغه 18 عاماً، مقارنة بنجم برشلونة السابق أندريس إنييستا الذي شارك في 40 مباراة فقط ببلوغه نفس السن.