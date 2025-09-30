الفيفا يعاقب السلفادور بالغرامة المالية بسبب العنصرية

زيوريخ (رويترز)

عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اتحاد السلفادور لكرة القدم، بسبب التصرف العنصري والتمييزي للجماهير خلال مباراة ضد سورينام ضمن تصفيات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال اتحاد السلفادور أمس إن الفيفا فرض غرامة قدرها 62715 دولاراً أميركياً، سيتم استثمارها في خطة شاملة لمكافحة التمييز تمت الموافقة عليها مسبقاً.

وبالإضافة إلى ذلك، سيخوض منتخب السلفادور مباراته الرسمية المقبلة، بحضور 15 % فقط من السعة المعتمدة للملعب خاصة في المدرجات خلف المرميين.

وقال اتحاد السلفادور في بيان: "أبلغنا الفيفا من خلال لجنة الانضباط التابعة له بفرض عقوبات على اتحادنا نتيجة لحوادث العنصرية والتمييز التي وقعت خلال مباراة السلفادور وسورينام".

واستضاف منتخب السلفادور نظيره السورينامي في ملعب كوسكاتلان في الثامن من سبتمبر الحالي، في مباراة زُعم أن الجماهير أطلقت خلالها هتافات عنصرية وتمييزية ضد لاعبين من الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وأضاف البيان "يؤكد الاتحاد رفضه القاطع لأي مظهر من مظاهر العنصرية أو التمييز، ويؤكد التزامه بالعمل مع الفيفا والكونكاكاف وغيرها من الهيئات الدولية، لضمان أن تُلعب كرة القدم في السلفادور في أجواء من الاحترام والمساواة والوحدة".

ويحتل منتخب السلفادور بقيادة المدرب الكولومبي هرنان "بوليلو" جوميز المركز الثاني في المجموعة الأولى من التصفيات برصيد ثلاث نقاط، خلف سورينام المتصدرة بأربع نقاط، وأمام بنما صاحبة المركز الثالث بنقطتين وجواتيمالا بنقطة واحدة.

وتستضيف السلفادور منتخب بنما في العاشر من أكتوبر المقبل ثم تواجه جواتيمالا بعد أربعة أيام.