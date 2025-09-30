الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

100 بحار يرسمون لوحة الإمارات للشراع على كاسر الأمواج

100 بحار يرسمون لوحة الإمارات للشراع على كاسر الأمواج
30 سبتمبر 2025 10:25

أبوظبي (الاتحاد)

يحتضن كورنيش العاصمة أبوظبي نهاية الأسبوع الحالي بإشراف اتحاد الشراع والتجديف الحديث، انطلاقة الجولة الخامسة من بطولة بطل الإمارات للشراع الحديث، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية وأكاديمية النادي بمنطقة كاسر الأمواج، وسط مشاركة قياسية تصل إلى 100 بحار يمثلون مختلف مدارس الشراع والأندية البحرية في الدولة.
وتتضمن المنافسات فئة الأوبتيمست المخصصة للبحارة الصغار، والتي تُعد محطة تأسيسية لاكتشاف المواهب وصقل مهاراتهم، بالإضافة إلى فئة الإلكا بفئاتها المختلفة (إلكا 4، إلكا 6، إلكا 7)، وهو ما يتيح مشاركة البحارة من مختلف الأعمار والمستويات، لتجمع البطولة تحت مظلتها الناشئين والشباب والكبار في حدث واحد.
وتنطلق السباقات يوم السبت بأجواء بحرية مثيرة، على أن تُستكمل يوم الأحد باليوم الختامي، الذي سيشهد تتويج الأبطال المتألقين في مختلف الفئات.
وفي مبادرة نوعية تعكس قيم الدمج المجتمعي، ينظم النادي بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم سباقاً خاصاً لفئة الإبحار الشراعي لأصحاب الهمم يوم الأحد، تأكيداً على رسالة الرياضة كجسر يجمع كل فئات المجتمع ويمنحهم فرصة متكافئة للتنافس والإبداع .
من جانبه، أكد خليفة السويدي رئيس أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، أن البطولة أصبحت منصة رئيسية لصناعة أبطال المستقبل، وقال: نعتز بتحقيق رقم قياسي في عدد المشاركين هذا العام، فمشاركة قرابة 100 بحار من مختلف الفئات، يعكس مكانة البطولة ودورها في تطوير مهارات البحارة، كما نفتخر بتنظيم سباق خاص لأصحاب الهمم بالتعاون مع هيئة زايد، والذي يجسد قيم الشمولية ويمنح الجميع فرصة للتألق على صفحة البحر.

 

نادي أبوظبي للرياضات البحرية
اتحاد الشراع والتجديف
كاسر الأمواج
