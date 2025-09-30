جوف تحجز مقعد «دبليو تي أيه» بالفوز على بينشيتش في بكين

بكين (أ ف ب)

بلغت الأميركية كوكو جوف المصنفة الثالثة عالمياً وحاملة اللقب، الدور ربع النهائي من دورة بكين للألف نقطة في كرة المضرب، بفوزها على السويسرية بيليندا بينشيتش 4-6 و7-6 (4/7) و6-2 في مواجهة مثيرة ضمن الدور ثمن النهائي الثلاثاء.

وتُواجه جوف في الدور المقبل الفائزة بين الألماني إيفا ليس ومواطنتها ماكارتني كيسلر.

وقالت جوف عقب فوزها "كانت مباراة صعبة" مضيفة "أتيحت لي فرص في المجموعة الأولى لإنهائها، لكن بشكل عام أنا سعيدة بالطريقة التي قاتلت بها. لقد كانت منافستي تلعب بأسلوب هجومي للغاية".

ولم تخلُ المواجهة من بعض التوتر بين اللاعبتين في ظل مدرجات شبه خالية، حيث اضطرتا للتنقل بين نصف مظلل والآخر تحت أشعة الشمس، مما زاد من صعوبة الأجواء وأثار الإحباط لديهما.

وفي إحدى فترات الاستراحة بالمجموعة الثانية، سُمعت بينشيتش وهي تقول "فريقك يتحدث، لكنني كبيرة جداً على هذه الألاعيب الذهنية، حسناً؟".

وردّت جوف عليها قائلة "أنت من تقومين بهذه الألاعيب الذهنية".

إلا انّ ابنة الـ 21 عاماً حافظت على رباطة جأشها لتتمكن من حسم شوط كسر التعادل، بعد أن ارتكبت منافستها المتوجة بذهبية أولمبياد طوكيو، خطأً مزدوجاً على إرسالها لترمي مضربها غاضبة.

وكسرت المصنّفة الثالثة عالمياً إرسال منافستها في بداية المجموعة الثالثة وحافظت على زخمها لتحسم اللقاء.

وبفوزها الثلاثاء حسمت جوف مقعدها في بطولة "دبليو تي أيه" الختامية في السعودية في نوفمبر المقبل.

وقالت خوف خلال مقابلة على أرض الملعب "سعيدة بالتأهل مرة أخرى. سعيدة بالعودة إلى الرياض، وأنا ممتنة لأنني تمكنت من تحقيق ذلك هنا".

وأضافت "إنها بطولة صعبة حتى الآن، لكنني سعيدة بالتقدم".