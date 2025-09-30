مورينيو يحلم بكسر «عقدة ستامفورد بريدج» في «الأبطال»

معتز الشامي (أبوظبي)

يعود مدرب بنفيكا البرتغالي جوزيه مورينيو، إلى ستامفورد بريدج، لمواجهة تشيلسي، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الثلاثاء.

وفاز البرتغالي بـ3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال فترتين قضاهما مديراً فنياً مع البلوز، بينما رفع كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في 3 مناسبات، وكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2007.

وبدأ مورينيو مسيرته التدريبية مع بنفيكا، وأعيد تعيينه في وقت سابق من الشهر الجاري، عندما دفع برونو لاجي، ثمن الهزيمة المفاجئة أمام كاراباج الأذربيجاني في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا.

وواجه المدرب البالغ من العمر 62 عاماً فريقه السابق في 14 مناسبة في جميع المسابقات، لكنه لم يحقق الفوز إلا في 4 منها (تعادل 3، وخسر 7).

ولم يحقق مورينيو أي انتصار في أي من المباريات السبع السابقة، وكان آخر فوز له في فبراير 2018، عندما فاز فريقه مانشستر يونايتد على تشيلسي بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتفل مورينيو بالفوز في أول عودة له إلى ستامفورد بريدج مع إنتر في مارس 2010، لكنه فشل منذ ذلك الحين في الفوز في كل من مبارياته الست خارج أرضه (تعادل 2 خسر 4).

ولم يحقق بنفيكا أي فوز في آخر 8 مباريات خاضها ضد الفرق الإنجليزية (تعادل 3 هزائم وخسر 5). وكان آخر فوز له قبل عقد من الزمن في فوزه على توتنهام بنتيجة 3-1 في الدوري الأوروبي. علاوة على ذلك، لم يحافظ الفريق على نظافة شباكه في أي من مبارياته الـ 18 الماضية ضد الفرق الإنجليزية.

وفي المقابل، يسعى مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا إلى استعادة التوازن في دوري أبطال أوروبا، حيث جاء فوز الفريق الوحيد في آخر 5 مباريات في كل المسابقات ضد لينكولن سيتي، في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وفشل الفريق في الفوز ب3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز (تعادل 1 وخسر 2)، في حين بدأت رحلته في دوري أبطال أوروبا بهزيمة 3-1 أمام بايرن ميونيخ.

وتشهد مباراة اليوم الثلاثاء أول لقاء بين الفريقين في مرحلة المجموعات/الدوري في المسابقات الأوروبية، حيث كانت كل من مواجهاتهما الأربع السابقة في مراحل خروج المغلوب، وكان آخرها في كأس العالم للأندية قبل 3 أشهر، والتي فاز بها تشيلسي 4-1 بعد الوقت الإضافي.

وتتوقع شبكة «أوبتا» فوز فريق تشيلسي بالمباراة بنسبة 56.8%، في المقابل، تبلغ احتمالية فوز بنفيكا 21.1%، بينما يتوقع أن يكون التعادل أرجح بنسبة 22.1%.

وقد يكون تشيلسي في وضع سيء حالياً، لكن يمكنه أن يستمد التفاؤل من سجله الممتاز ضد بنفيكا، حيث فاز البلوز في جميع المباريات الأربع التي خاضوها ضد الفريق البرتغالي، بنتيجة إجمالية بلغت 9-3، بما في ذلك فوزه السابق بنتيجة 4-1 بعد وقت إضافي في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية.