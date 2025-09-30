كين.. «الرقم الهاتريك القياسي» تحت السيطرة!

معتز الشامي (أبوظبي)

سجل المهاجم الإنجليزي هاري كين 9 ثلاثيات «هاتريك» منذ انضمامه إلى العملاق الألماني بايرن ميونيخ قبل عامين، حيث يسجل قائد منتخب إنجلترا ثلاثية كل 7.6 مباراة من مشاركاته في الدوري الألماني.

وحقق كين الهاتريك التاسع في تاريخ الدوري الألماني، في 68 مباراة، في حين احتاج كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونيخ وأسطورة النادي، إلى 310 مباريات لتحقيق هذا الإنجاز، وحقق ديتر مولر، هذا الرقم في 303 مباريات.

ولم يسجل أساطير آخرون في الدوري الألماني، مثل، هورست هروبيش (7 ثلاثيات)، وأولف كيرستن (7)، وأوفي سيلر (6)، ورودي فولر (5)، ثلاثيات أكثر من كين، حيث يتفوق 6 لاعبين فقط على نجم مهاجم بايرن.

وفي المتوسط، يسجل كين هاتريك أكثر من حامل الرقم القياسي جيرد مولر (32 هاتريك في 427 مباراة- هاتريك كل 13 مباراة) أو روبرت ليفاندوفسكي صاحب المركز الثاني (16 هاتريك في 384 مباراة، أو هاتريك واحد كل 24 مباراة).

وعند مقارنة الدوري الألماني بالدوريات الأخرى، تبدو وتيرة كين في تسجيل الهاتريك مذهلة أيضا، فلم يحقق سوى لاعبين اثنين، شاركا في 20 مباراة أو أكثر، نسبة هاتريك في المباراة الواحدة أفضل من كين.

وسجل إسيدرو لانجارا، 105 أهداف في 90 مباراة بالدوري الإسباني، حيث نجح في تسجيل 13 «هاتريك»، أي ما يعادل هاتريك واحد كل 6.9 مباراة. فيما سجل ميكا بيريث بعد انضمامه إلى موناكو في يناير الماضي، 3 هاتريك في 21 مباراة، أي ما يعادل هاتريك واحد كل 7 مباريات.

ويتفوق كين على أساطير مثل كريستيانو رونالدو، والذي سجل (34 هاتريك في الدوري الإسباني مع ريال مدريد) هاتريك واحد كل 8.6 مباراة، وروماريو (5 مع برشلونة) كل 11.4 مباراة، وإيرلينج هالاند (8 مع مانشستر سيتي) كل 12.8 مباراة، وليونيل ميسي (36 مع برشلونة) كل 14.4 مباراة.