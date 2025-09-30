«ثنائية الآباء والأبناء».. تعرّف على أشهر العائلات الكروية في تاريخ البريميرليج

معتز الشامي(أبوظبي)

شهد الدوري الإنجليزي الممتاز عدداً لا بأس به من عائلات لاعبي كرة القدم، حيث سار الأبناء على خطى آبائهم، وقد تتسع هذه القائمة قريباً بعد أن خاض الشقيقان ريجان وجادن هيسكي، ابنا مهاجم إنجلترا السابق إميل هيسكي، مباراتهما الأولى مع مانشستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، التي فاز فيها الفريق على هدرسفيلد بنتيجة 2-0.

وشارك هيسكي في 516 مباراة بالبريميرليج، مع ليستر سيتي وليفربول وبرمنجهام سيتي وويجان أثليتيك وأستون فيلا، إضافة إلى 62 مباراة دولية مع إنجلترا.

وبعد مرور أكثر من 13 عاماً على ظهوره الأخير في البريميرليج، بدأ أبناؤه الآن في ترك بصمتهم الخاصة، وقد يصبحون قريباً أحدث عائلة تظهر عبر الأجيال في المسابقة.

وحتى الآن، سار 29 لاعباً على خطى آبائهم باللعب في المسابقة. ومن بين أحدث اللاعبين المنضمين، فريدي بوتس، لاعب وستهام، الذي لعب والده ستيف وشقيقه دان مع الفريق، وجابرييل جودموندسون، لاعب ليدز، نجل مهاجم بلاكبيرن السابق نيكلاس جودموندسون.

وسار إيرلينج هالاند على خطى والده آلف إينج هالاند عندما انضم إلى مانشستر سيتي، وترك بصمة فورية بفوزه بثلاثية تاريخية في موسمه الأول 2022/23، ثم أعقب ذلك الإنجاز بفوزه بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي وجائزة الحذاء الذهبي في موسم 2023/2024، حيث شارك والد هالاند في 181 مباراة مع نوتنجهام فورست وليدز، ومانشستر سيتي بين عامي 1994 و2004.

كما شهد نجما موسم 1992/1993 الافتتاحي في حقبة البريميرليج، بيتر شمايكل وإيان رايت، نجاح أبنائهما الكبير في المسابقة، ورفع كاسبر شمايكل كأس الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي في موسم 2015/2016 وشارك في 284 مباراة في المسابقة، أي أقل بـ26 مباراة فقط عن والده بيتر، الذي فاز باللقب 5 مرات مع مانشستر يونايتد.

أما رايت، الذي سجل 113 هدفاً في الدوري خلال 213 مباراة، فلديه ابنان لعبا في البريميرليج؛ شون رايت فيليبس وبرادلي رايت فيليبس، حيث تخرّج شون في أكاديمية مان سيتي، وشارك لأول مرة في الدوري مع النادي، قبل أن يمضي فترات في تشيلسي وكوينز بارك رينجرز. كما مثّل برادلي مان سيتي عبر 32 مباراة.

ومن بين جميع أبناء لاعبي البريميرليج الذين شاركوا في المسابقة، كان شون صاحب أكبر عدد من المشاركات، بواقع 316 مشاركة، يليه جاك كورك بـ304 مشاركة.

وكان بول إينس وستيف بروس في نفس تشكيلة مان يونايتد مع بيتر شمايكل، الفائزة باللقب موسم 1992/1993. كما لعب ابناهما توم إينس وأليكس بروس معاً، في صفوف هال سيتي موسم 2014/2015، وشاركا معاً في 48 مباراة.

وقد تتوسع القائمة بشكل أكبر في موسم 2025/2026، مع وجود عدد من اللاعبين الذين يأملون السير على خطى آبائهم، عبر الظهور لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يعد هاري جراي، البالغ من العمر 16 عاماً فقط، أحد اللاعبين الذين يجب متابعتهم بعد ظهوره لأول مرة مع الفريق الأول ليدز، في دوري الدرجة الأولى، الموسم الماضي.

ينحدر هاري من عائلة كروية، حيث ظهر شقيقه الأكبر أرتشي جراي لأول مرة في الموسم الماضي مع توتنهام، وشارك والدهما آندي، في 51 مباراة بالدوري مع ليدز ونوتنجهام وسندرلاند.

وإلى جانب الأخوين هيسكي، قد تضيف عائلة جراي قريباً فصلاً آخر إلى قائمة الثنائيات المكونة من الأب والابن في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن بين الإضافات المحتملة الأخرى، لاعب مان يونايتد السابق دارين فليتشر، الفائز بالبريميرليج 5 مرات، حيث ابناه التوأم جاك وتايلر إلى أكاديمية مان سيتي في 2023.

ويعد كلاهما من اللاعبين الأساسيين في فريق تحت 21 عاماً، حيث شارك جاك في الجولة الصيفية في الولايات المتحدة، بينما لعب تايلر مرتين في جولة ما بعد الموسم في آسيا، ما يشير إلى أن كليهما على رادار النادي بقوة للمشاركة في الفريق الأول في المستقبل.