والد هويسين يهاجم يوفنتوس

معتز الشامي (أبوظبي)

فتح دونالد كاسبار هويسين، والد المدافع الهولندي الشاب دين هويسين، النار على نادي يوفنتوس بسبب الطريقة التي تم الاستغناء بها عن ابنه، واصفاً إياها بأنها «صدمة حقيقية» و«يوم مظلم».

وفي تصريحات لصحيفة توتوسبورت الإيطالية، قال والد اللاعب: «دين كان يعيش فترة رائعة في تورينو، يتحدث الإيطالية بطلاقة وكان محبوباً من الجميع، لكن ما حدث كان صادماً، وقاسياً بإبلاغ نجلي أنه لن يتدرب مع الفريق الأول مجدداً».

رحيل هويسين أثار الكثير من الجدل بين جماهير «السيدة العجوز» التي رأت في المدافع الشاب مشروعاً لمستقبل النادي، وانتقل اللاعب في الصيف الماضي إلى بورنموث، حيث تألق بشكل لافت، قبل أن يظفر به ريال مدريد هذا الصيف في صفقة كبيرة، ليصبح عنصراً أساسياً في دفاع الفريق الملكي بعمر 20 عاماً فقط.

وأضاف والد اللاعب: «هويسين لا يزال متعلقاً بيوفنتوس، يقرأ الصحف الإيطالية عبر هاتفه ويحب مطاعم إيطالية، كما أنه مازال صديقاً مقرباً للمهاجم كنان يلدز، فقد ارتبطا منذ وجودهما في فريق الشباب».

كما علّق هويسين الأب على شائعات إقالة جينتولي المدير الرياضي بسبب هذه الصفقة: «لن يكون هو ولا موتا من بين أصدقائي المقربين أبداً»، وشارك هويسين الشاب في جميع مباريات ريال مدريد هذا الموسم باستثناء واحدة، ليؤكد نضجه المبكر ومكانته كأحد أبرز المواهب الدفاعية الصاعدة في أوروبا.