آدم بونا يشارك في «التحضيرية الدولية» لدوري كرة السلة الأميركي بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد نجم ارتكاز فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، آدم بونا، لخطوة جديدة في مسيرته الرياضية، عبر مشاركته الأولى ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في أبوظبي 2025، المُقدّمة من شركة القابضة ADQ، حيث يواجه منافسه نيويورك نيكس يومي الخميس والجمعة على أرض الاتحاد أرينا.

وتأتي مشاركة بونا بعد مساهمته البارزة في قيادة منتخب تركيا إلى إنجاز تاريخي بحصد الميدالية الفضية في بطولة يوروباسكت 2025.

وشدد بونا على أن تجربته الأخيرة مع المنتخب التركي، والتي شهدت انتصارات بارزة على صربيا واليونان وانتهت بفضية تاريخية، شكّلت نقطة تحول في مسيرته بعد أن صقلت شخصيته وعززت جاهزيته للموسم الجديد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، كما أعرب المدير العام لفريق السيكسرز، داريل موري، عن إعجابه بأداء بونا، مؤكداً أن ما قدمه مع منتخب بلاده يمنحه دفعة كبيرة وثقة إضافية في عامه الثاني مع النادي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بونا: «إن مشاركتي في بطولة مرموقة مثل اليوروباسكت هي تجربة استثنائية بالنسبة لي، لا سيما وأن جميع المباريات كانت محتدمة. وهنا تبرز أهمية هذا النوع من المباريات التي تشهد أعلى مستويات المنافسة، فهي تهيئ الذهن للتعامل مع ضغوطات المباريات الكبرى، كما تمثل محاكاة واقعية لما ستحمله مباريات الدوري من منافساتٍ شرسة. ويسرني خوض هذه التجربة الزاخرة بالخبرات القيّمة، إذ أشعر باستعداد وثقة عالية ترقى إلى مستوى مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين».

تمثل أبوظبي محطة بارزة في مسيرة بونا، حيث سيخوض أولى مبارياته بقميص السيكسرز على الساحة العالمية.

وأضاف بونا: «أشعر بحماسٍ كبير لهذه المباراة، فهي أولى مشاركاتي مع الفريق خارج الولايات المتحدة، تحدثت مع زملاء وأصدقاء خاضوا تجارب مشابهة وأكدوا أنها فرصة مواتية للتعلم. فاللعب في دولة جديدة هو فرصة قيّمة للتعرف على ثقافات مختلفة ومعايشة أسلوب حياة جديد، إضافةً إلى تقديم فلسفة كرة السلة التي نمارسها في فيلادلفيا للجمهور في أبوظبي. كما أنها فرصة لكسب جماهير جديدة يتابعوننا للمرة الأولى، والتعريف بثقافتنا وأسلوب لعبنا المميز».

وأكد بونا أن استضافة مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في أبوظبي تمثل منصة مثالية لتعزيز التبادل الثقافي وتعميق التواصل مع فئة الشباب. وقال في هذا الصدد: «إن تمثيل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين وشعار فيلادلفيا سفنتي سيكسرز أمام جمهور أبوظبي هو مسؤولية كبيرة أفتخر بها. نحن هنا لنشارك ثقافتنا مع مجتمع الإمارة، ونتعلم من ثقافتهم في المقابل. أثق أن التعلم المستمر أمرٌ بالغ الأهمية، وأنا متحمسٌ جداً لما يمكننا اكتسابه من هذه التجربة وكيفية ترك انطباع إيجابي لدى هذا المجتمع المميز».

كانت تجربة اليوروباسكت هذا الصيف محطة قيّمة في مسيرة بونا، خرج منها بالعديد من المكاسب التي عززت ثقته بنفسه بعد إنجاز تاريخي، واليوم، تفتح له أبوظبي آفاقاً جديدة ليواصل تألقه كلاعب، ويؤدي دور السفير الثقافي لكرة السلة على الساحة العالمية.