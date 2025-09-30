الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الرياضة

كونتي يُنذر دي بروين «المتذمر»!

كونتي يُنذر دي بروين «المتذمر»!
30 سبتمبر 2025 16:20

روما (أ ف ب)

وجّه مدرب نابولي الإيطالي أنتونيو كونتي إنذاراً للاعبه البلجيكي كيفين دي بروين، الذي عبّر عن غضبه بعد استبداله في المواجهة ضد ميلان في الدوري.
وقال كونتي لقناة «سكاي سبورت» عشية المواجهة ضد سبورتينج البرتغالي في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم: «من يعرفني يعلم جيداً موقفي تجاه إدارة المجموعة، وحيال بعض التصرفات».
تابع: «من لا يعرفني بمقدوره أن يخطئ، علي توضيح الموقف وتكرار بعض المفاهيم كي يتضح للجميع بأني أقبل الخطأ الأول لكن ليس الثاني».
ولم يخف دي بروين إحباطه بعد استبداله في الدقيقة 72 من مواجهة ميلان (1-2) على ملعب سان سيرو في المرحلة الخامسة من الدوري، فعاد إلى مقاعد الدبلاء وهو يتذمر من دون إلقاء التحية على مدربه.
وبعد المباراة، تطرّق كونتي إلى الحادثة، فقال: «آمل أن يكون غضبه مرتبطاً بالنتيجة، إذا كان بسبب تبديله، فهو وقد وقع على الشخص الخطأ».
وفي المؤتمر الصحفي التقليدي عشية المباراة، بدا كونتي أكثر هدوءاً، وقال: «تم توضيح كل شيء وأغلق الملف».
ووصل دي بروين (34 عاماً) هذا الصيف من مانشستر سيتي الإنجليزي، وقد سجل حتى الآن ثلاثة أهداف في خمس مباريات في الدوري.
كانت عودته محبطة إلى مانشستر لملاقاة سيتي في دوري الأبطال (0-2)، فبعد طرد زميله جوفاني دي لورنتسو، خسر موقعه في الدقيقة 26 عندما اضطر كونتي إلى إعادة تنظيم دفاعه.

كيفين دي بروين
أنطونيو كونتي
نابولي
ميلان
الدوري الإيطالي
