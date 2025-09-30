الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أبوظبي للرياضات البحرية يُنظم «بطل الإمارات» و«الإبحار الشراعي» لأصحاب الهمم

أبوظبي للرياضات البحرية يُنظم «بطل الإمارات» و«الإبحار الشراعي» لأصحاب الهمم
30 سبتمبر 2025 16:49

أبوظبي (وام)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية وأكاديمية النادي، اعتماد تنظيم فعاليات الجولة الخامسة من «بطل الإمارات» للشراع الحديث، التي تنطلق يوم السبت المقبل، وسباق «الإبحار الشراعي» لأصحاب الهمم في «كورنيش أبوظبي» يوم الأحد المقبل.
وأكد النادي في بيان اليوم، مشاركة 100 بحار في «بطل الإمارات»، من مختلف الأعمار والمستويات، في منافسات الأوبتيمست للبحارة الصغار، وفئات إلكا 4، وإلكا 6، وإلكا 7، على مدار يومي السبت والأحد المقبلين.
وقال خليفة السويدي، رئيس الأكاديمية، إن البطولة منصة رئيسية لتأسيس أبطال المستقبل، مع مشاركة قياسية في النسخة الحالية، بما يجسّد مكانتها، ودورها في تطوير مهارات البحارة، بالإضافة إلى القيمة المهمة لتعزيز الدمج المجتمعي بإقامة سباق الإبحار الشراعي، لفئة أصحاب الهمم، بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم.

نادي أبوظبي للرياضات البحرية
الشراع الحديث
الإبحار الشراعي والباراثيلنج والكاياك
