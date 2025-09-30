بالا «المئوية».. 6 ألقاب وغزارة في الأهداف مع شباب الأهلي

علي معالي (أبوظبي)

منذ مغادرته البرازيل في عام 2021، لينتقل إلى ملاعبنا في صفوف نادي شباب الأهلي، سعى المهاجم جيلهيرمي بالا إلى إثبات كفاءته وقدراته في صفوف «الفرسان»، وفي مباراته الأخيرة أمام العين بالجولة السادسة، والتي انتهت بالتعادل 1-1، وصل بالا إلى الرقم (100) في مبارياته مع النادي.

احتفل بالا بهذه المئوية، معتبراً أنها إنجاز مهم للغاية في مسيرته منذ انتقاله للملاعب الإماراتية التي احتضنته بمنتهى الود والاحترافية، مما جعله يعترف بأنه بالفعل قام بعمل جيد، قائلاً: «الوصول إلى هذه العلامة هو شيء مميز للغاية بالنسبة لي، غادرت البرازيل في 2021، وواجهت هذا التحدي هنا في الإمارات، والقدرة على الوصول إلى 100 مباراة مع شباب الأهلي يجعلني أعترف بأنني قمت بعمل جيد هنا، وأنا سعيد جداً بكل ما حققته، وعشت أياماً جميلة في هذا النادي الذي رحب بي جيداً، لقد تمكنت من لعب كرة قدم جيدة، وكنت أحاول مساعدة زملائي قدر الإمكان، وقد حدثت الأمور بطريقة خاصة للغاية».

ويعتبر بطل البرازيل مع فلامنجو في 2020، وبعد أن لعب في كأس ليبرتادوريس في نفس العام مع روبرو نيجرو، لم يثبت بالا نفسه كلاعب أساسي لفريق شباب الأهلي فحسب، بل كان أيضاً أحد أبرز اللاعبين المهاريين والموهوبين بالفريق، وفي 100 مباراة، سجل البرازيلي 20 هدفاً و26 تمريرة حاسمة، في الموسم الماضي وحده، كان هناك 20 مشاركة مباشرة في الأهداف، ومنذ وصوله في موسم 2021-2022، فاز «بالا» بستة ألقاب، بطل دوري أدنوك للمحترفين، مرتين، وبطل كأس السوبر الإماراتي مرتين، وبطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودرع التحدي.

وقال بالا (24 عاماً): «لقد كانت فترة جيدة للغاية، لقد فزنا بالعديد من الألقاب، وهذا حقاً ما يترك لاعباً مميزاً في تاريخ النادي، وأتوقع، مع المجموعة، أن نكون قادرين على الاستمرار في طريق الإنجازات هذا، ونعلم أنه سيكون من الصعب تكرار الموسم الماضي والفوز بأربعة ألقاب، لكن هذا هو هدفنا، لأن فريقي يذهب دائماً للفوز».