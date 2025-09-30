الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فاهم القاسمي يثمِّن مسيرة اتحاد الجولف ويتمنى التوفيق للمجلس الجديد

فاهم القاسمي يثمِّن مسيرة اتحاد الجولف ويتمنى التوفيق للمجلس الجديد
30 سبتمبر 2025 18:30

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
نجوم جولة «دي بي ورلد» يقودون «أوروبا» للفوز بكأس رايدر

توجّه معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الجولف السابق، بكلمة شكر وتقدير إلى إخوانه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في دورته السابقة، مثمّناً الجهود الكبيرة التي بذلوها في خدمة رياضة الجولف الإماراتية على مدار السنوات الماضية، والتي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي.
وأكد معاليه أن هذه المرحلة كانت حافلة بالعطاء والتميُّز، معبراً عن فخره بما تم تحقيقه خلال فترة قيادته للاتحاد، والتي امتدت لـ16 عاماً متتالية على مدار أربع دورات انتخابية.
وأعرب الشيخ فاهم عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لمجلس إدارة الاتحاد الجديد برئاسة اللواء عبدالله الهاشمي، مؤكداً أن الاتحاد يقف اليوم على أرضية صلبة من التميُّز والجاهزية لمواصلة التقدم، بفضل الأسس التي تم وضعها والعمل المؤسسي، الذي تم ترسيخه على مدار الأعوام الماضية.
كما شدد معاليه على أنه لم ولن يبتعد عن رياضة الجولف، التي عايش تطورها وتفاصيلها، وكان شاهداً على محطاتها الكبرى، مضيفاً: «الجولف جزء لا يتجزأ من رحلتي الرياضية، وسأبقى دائماً إلى جانبها داعماً وموجهاً وخادماً لها من أي موقع كنت فيه».
وختم حديثه بأهمية نشر اللعبة وخاصة الإقبال الكبير من أبناء وبنات الإمارات، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع المدارس.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للاستلام والتسليم بين مجلسي الإدارة القديم والجديد، والذي عُقد بنادي أبوظبي للجولف بحضور معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، واللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، وخالد الشامسي وخلفان الكعبي وراشد العبار ودرويش القبيسي وعبد الرؤوف بن أحمد وأكرم سكيك.

الجولف
اتحاد الجولف
فاهم القاسمي
عبدالله الهاشمي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
الرياضة
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
اليوم 15:05
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
الرياضة
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
اليوم 15:02
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
الرياضة
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
اليوم 15:00
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
الرياضة
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©