فاهم القاسمي يثمِّن مسيرة اتحاد الجولف ويتمنى التوفيق للمجلس الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

توجّه معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الجولف السابق، بكلمة شكر وتقدير إلى إخوانه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في دورته السابقة، مثمّناً الجهود الكبيرة التي بذلوها في خدمة رياضة الجولف الإماراتية على مدار السنوات الماضية، والتي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي.

وأكد معاليه أن هذه المرحلة كانت حافلة بالعطاء والتميُّز، معبراً عن فخره بما تم تحقيقه خلال فترة قيادته للاتحاد، والتي امتدت لـ16 عاماً متتالية على مدار أربع دورات انتخابية.

وأعرب الشيخ فاهم عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لمجلس إدارة الاتحاد الجديد برئاسة اللواء عبدالله الهاشمي، مؤكداً أن الاتحاد يقف اليوم على أرضية صلبة من التميُّز والجاهزية لمواصلة التقدم، بفضل الأسس التي تم وضعها والعمل المؤسسي، الذي تم ترسيخه على مدار الأعوام الماضية.

كما شدد معاليه على أنه لم ولن يبتعد عن رياضة الجولف، التي عايش تطورها وتفاصيلها، وكان شاهداً على محطاتها الكبرى، مضيفاً: «الجولف جزء لا يتجزأ من رحلتي الرياضية، وسأبقى دائماً إلى جانبها داعماً وموجهاً وخادماً لها من أي موقع كنت فيه».

وختم حديثه بأهمية نشر اللعبة وخاصة الإقبال الكبير من أبناء وبنات الإمارات، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع المدارس.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للاستلام والتسليم بين مجلسي الإدارة القديم والجديد، والذي عُقد بنادي أبوظبي للجولف بحضور معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، واللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، وخالد الشامسي وخلفان الكعبي وراشد العبار ودرويش القبيسي وعبد الرؤوف بن أحمد وأكرم سكيك.