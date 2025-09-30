إعلان تشكيل مجلس إدارة اتحاد الشراع والتجديف

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الرياضة تشكيل مجلس إدارة اتحاد الشراع والتجديف الحديث للدورة 2025 – 2028، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، وعضوية كل من محمد عبد الله حارب الفلاحي، نائب الرئيس، محمد عبد الله العبيدلي، الأمين العام، وعضوية، محمد عبيد بن ماجد العليلي، خالد عبد الله العويس، منصور عبد الكريم الفهيم، سيف راشد المهيري، ريم البوعينين المزروعي، وهادي سعيد زياد العسكري.

وأعرب الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان عن شكره وامتنانه لوزارة الرياضة، برئاسة معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، على الدعم المستمر، مؤكداً أن المجلس الجديد يمثل حافزاً للعمل بجد، والاجتهاد من أجل تعزيز رياضة الشراع والتجديف الحديث في الدولة.

وأشار الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، إلى أن المجلس يتطلع إلى مواصلة تحقيق الإنجازات وتطوير الاتحاد ووضع استراتيجيات واضحة لصقل مهارات المواهب الإماراتية، بما يعزز حضورها محلياً ودولياً.