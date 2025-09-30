«يويفا» يقرر إيقاف سيميوني

لندن (د ب أ)

تقرر إيقاف دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد مباراة واحدة كعقوبة بعد طرده في مباراة ليفربول التي خسرها فريقه بنتيجة 2 - 3 يوم 17 سبتمبر، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

دخل المدرب الأرجنتيني في مناوشات مع جماهير ليفربول المتواجدة في مدرجات ملعب «أنفيلد»، بعدما سجل فيرجيل فان دايك هدف الفوز للفريق الإنجليزي في الوقت بدل الضائع.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» اليوم إيقاف دييجو سيميوني لمباراة واحدة بسبب السلوك غير الرياضي.

وسينفذ مدرب أتلتيكو مدريد عقوبته في المباراة أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني، التي ستقام في وقت لاحق اليوم، كما قرر «يويفا» أيضاً تغريم نادي ليفربول 4 آلاف يورو (4690 دولاراً) بسبب إلقاء المقذوفات.