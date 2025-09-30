ملعب جديد لميلان والإنتر.. «سان سيرو» يستعد للوداع!

معتز الشامي (أبوظبي)

خطوة تاريخية حُسمت أخيراً في مدينة ميلانو، حيث صوّت المجلس البلدي بالموافقة على بيع أرض سان سيرو إلى ناديي ميلان والإنتر، لبدء مشروع بناء ملعب جديد بسعة 71500 متفرج، ليكون جاهزاً في عام 2031.

وبموجب القرار، أمام الناديين مهلة حتى 10 نوفمبر المقبل، لاستكمال الإجراءات القانونية والحصول على موافقة البنوك، وتكمن أهمية هذا التاريخ أنه يمثل الموعد الذي سيُسجل فيه ملعب جوزيبي مياتزا كنُصب تاريخي، مما سيمنع هدمه إذا لم تُستكمل الصفقة قبل هذا اليوم، لذلك، إتمام البيع خلال هذه الفترة يعد شرطاً أساسياً لبدء المشروع.

وسيبنى الملعب الجديد في موقف السيارات المجاور لـ«سان سيرو»، ما يتيح للناديين الاستمرار في اللعب على أرضية «المياتزا»، حتى اكتمال العمل، وتفيد تقارير «سكاي» و«لا جازيتا» أن أعمال البناء ستبدأ في النصف الأول من 2027، على أن تُنجز بحلول 2031، ليكون جاهزاً لاستضافة مباريات يورو 2032، التي ستُقام في إيطاليا.

وقد وقع الناديان بالفعل اتفاقات مع شركتي التصميم العالميتين Foster + Partners وMANICA، رغم عدم الكشف بعد عن الرسومات النهائية للملعب الجديد، الذي يُنتظر أن يجمع بين الحداثة والقدرة الاستيعابية الكبيرة ليكون أحد أبرز الملاعب الأوروبية.

ويمثل القرار لحظة فارقة في تاريخ الكرة الإيطالية، إذ يضع ميلانو على أعتاب ثورة بنيوية جديدة. وبالنسبة لجماهير الروسونيري والنيرازوري، فإن الحلم الذي طال انتظاره لبناء ملعب عصري أصبح أقرب من أي وقت مضى.