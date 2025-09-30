نزال عالمي في دبي على «الحزام الذهبي»

دبي (الاتحاد)

عقدت رابطة المقاتلين المحترفين، في دبي، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل النزال المرتقب الذي يجمع مجدداً بين الداغستاني عثمان نورمحمدوف والأيرلندي بول هيوز، على «الحزام الذهبي»، والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل في صالة «كوكاكولا أرينا» ضمن منافسات بطولة سلسلة الأبطال «الطريق إلى دبي» للفنون القتالية المختلطة، التي تقام بتنظيم مشترك من رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) ومجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وأكد المقاتل الأيرلندي بول هيوز خلال المؤتمر أنه يدخل المواجهة المقبلة وهو في أفضل حالاته البدنية والذهنية بعد برنامج إعداد مكثف، مشيراً إلى أن هدفه واضح ويتمثل في انتزاع الحزام وترك بصمته في تاريخ البطولة.

من جانبه، ردّ المقاتل الروسي عثمان نورمحمدوف على تصريحات منافسه قائلاً: «لا أعتقد أن خصمي يستحق إعادة النزال، لكنني لا أمانع في خوض المواجهة الرابعة على الحزام، وسنترك الحسم لما سيحدث داخل القفص».

وأكد عيسى شريف المرزوقي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أن استضافة هذه البطولة العالمية تأتي في إطار رؤية المجلس لترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للأحداث الرياضية الكبرى، موضحاً أن أهميتها لا تقتصر على الجانب التنافسي فقط، بل تسهم كذلك في تعزيز حضور الإمارة على الساحة الرياضية الدولية وإبراز قدراتها التنظيمية المتميزة. وأشار إلى أن مثل هذه الفعاليات تمثل منصة ملهمة لعشاق الرياضة، وتتيح لهم متابعة نخبة من أبرز نجوم الفنون القتالية عن قرب، كما تمنح المواهب المحلية والإقليمية فرصة ثمينة للاحتكاك بالمقاتلين العالميين واكتساب الخبرات، بما يعزز مسيرة التطور الرياضي في المنطقة.