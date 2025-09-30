الشارقة يخطف التعادل أمام السد في «النخبة»

علي معالي (أبوظبي)

عاد فريق الشارقة بنقطة واحدة من العاصمة القطرية الدوحة، بعد التعادل مع السد 1-1، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليرفع «الملك» رصيده إلى 4 نقاط، ويرفع السد رصيده إلى نقطتين.

بدأ السد بالتقدم بهدفه في الدقيقة 18 عن طريق أكرم عفيف، وتعادل للشارقة كايو لوكاس في الدقيقة 73، وكان في مقدور الملك الشرقاوي الفوز بالمباراة، خاصة في الشوط الأول عندما أهدر كايو لوكاس ضربة جزاء، ووقفت عارضة وقائم السد أمام كرتين، وتألق حارس السد مشعل برشم في الذود عن مرماه لأكثر من هجمة شرقاوية كانت كفيلة بعودة «الملك» فائزاً باللقاء.

قدم الشارقة مباراة كبيرة، خاصة في الشوط الثاني الذي سيطر عليه بشكل كبير، ولعب الفريق بشكل عام بطريقة جيدة هجوماً ودفاعاً، وكانت الروح المعنوية عالية ويحتل الفريق بهذه النقاط المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة.

انتهى الشوط الأول بتقدم السد بهدف نظيف، لكن كان في مقدور الشارقة التفوق خلاله بهدفين، خاصة أن كايو لوكاس أهدر ضربة جزاء تصدى لها حارس السد في الدقيقة 21، ثم وقفت العارضة والقائم أمام كرتين للشارقة، وهذه الفرص كانت كفيلة بجعل «الملك» متقدماً بثلاثية.

دفع ميلوش مدرب الشارقة بالثنائي كايو لوكاس وماناج في خط الهجوم وبطريقة لعب 4-4-2، مقابل هاجم الفريق القطري بالثنائي فيرمينو وأكرم عفيف وبطريقة لعب 3-5-2، وفي الدقيقة 18 ينجح أكرم عفيف بالتقدم لفريقه بعد هجمة منظمة، وكانت تحركات ماناج خطيرة ومصدر خطورة على مرمى السد.

وفي الشوط الثاني ضغط الشارقة لتعديل النتيجة، وكانت الدقيقة 60 كفيلة بتحقيق ذلك لولا تألق برشم حارس السد في التصدي لكرة ماناج، وأجرى ميلوش تغييرات متنوعة في صفوفه لتعديل طريقة اللعب والهجوم ولعب ايجور وميلوني وفيتاي، وأسفر ذلك عن هدف من هجمة مميزة في الدقيقة 73، ثم تم الدفع بالمهاجم كمارا للضغط، ولكن انتهت المباراة بالتعادل 1-1.