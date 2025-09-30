«أبيض الناشئين» إلى نهائي «خليجي 17» على حساب العراق

معتصم عبدالله (أبوظبي)

بلغ منتخبنا الوطني للناشئين «مواليد 2009»، نهائي بطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17 عاماً، بعدما تجاوز عقبة نظيره العراقي بالفوز 1-0، في مباراة نصف النهائي التي جرت على استاد سحيم بن حمد بالدوحة.

وجاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع المدافع عبد الرحمن العواني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+3)، ليمنح «أبيض الناشئين» أفضلية ثمينة نجح في الحفاظ عليها حتى صافرة النهاية، ليواصل مسيرته الناجحة في أول استحقاق رسمي لهذا الجيل.

وضرب «الأبيض» موعداً مع المنتخب السعودي في المباراة النهائية المقررة مساء الجمعة المقبل، بعدما تمكن «الأخضر» من إقصاء قطر «المستضيف» بفوز مثير 2-1.

وتقدّم المنتخب القطري أولاً عبر آدم رياض في الدقيقة 28، قبل أن يقلب «الأخضر» النتيجة بهدفي محمد مؤيد (81) وعبدالرحمن محمد (85)، رغم إكمالهم اللقاء بعشرة لاعبين منذ نهاية الشوط الأول عقب طرد الحارس عبدالرحمن العتيبي.