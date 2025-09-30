«الفرسان» يتخطى الاتحاد السعودي فى «النخبة»

علي معالي، مراد المصري (أبوظبي)

حقق شباب الأهلي فوزاً ثميناً على الاتحاد السعودي في جدة 1-0، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليحصد «الفرسان» أول انتصاراته، ويصل إلى النقطة الرابعة، وبقي منافسه برصيد خالٍ من النقاط.

تمكن «الفرسان» من فرض إيقاعه على مجريات اللقاء مبكراً، وترجم أفضليته بتسجيل الهدف الأول بكرة رأسية من سعيد عزت، الذي ارتقى لركلة ركنية متقنة من فيديريكو كارتابيا في الدقيقة 40.

وعاد فريق الشارقة بنقطة واحدة من العاصمة القطرية الدوحة، بعد التعادل مع السد 1-1، في البطولة ذاتها، ليرفع «الملك» رصيده إلى 4 نقاط، ويرفع السد رصيده إلى نقطتين.

بدأ السد بالتقدم بهدفه في الدقيقة 18 عن طريق أكرم عفيف، وتعادل للشارقة كايو لوكاس في الدقيقة 73، وكان في مقدور الملك الشرقاوي الفوز بالمباراة، خاصة في الشوط الأول عندما أهدر كايو لوكاس ضربة جزاء، ووقفت عارضة وقائم السد أمام كرتين، وتألق حارس السد مشعل برشم في الذود عن مرماه لأكثر من هجمة شرقاوية كانت كفيلة بعودة «الملك» فائزاً باللقاء.

قدم الشارقة مباراة كبيرة، خاصة في الشوط الثاني، الذي سيطر عليه بشكل كبير، ويحتل الفريق بهذه النقاط المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة.

انتهى الشوط الأول بتقدم السد بهدف نظيف، لكن كان في مقدور الشارقة التفوق خلاله بهدفين، خاصة أن كايو لوكاس أهدر ضربة جزاء تصدى لها حارس السد في الدقيقة 21.

دفع ميلوش مدرب الشارقة بالثنائي كايو لوكاس وماناج في خط الهجوم وبطريقة لعب 4-4-2، في المقابل هاجم الفريق القطري بالثنائي فيرمينو وأكرم عفيف وبطريقة لعب 3-5-2، وفي الدقيقة 18 نجح أكرم عفيف في التقدم لفريقه.

وفي الشوط الثاني أجرى ميلوش تغييرات متنوعة في صفوفه لتعديل طريقة اللعب والهجوم ولعب إيجور وميلوني وفيتاي، وأسفر ذلك عن هدف من هجمة مميزة في الدقيقة 73، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.