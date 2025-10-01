جريزمان.. 200 بصمة مع أتليتيكو مدريد

مدريد (رويترز)

سجل أنطوان جريزمان هدفه رقم 200 بقميص أتليتيكو مدريد، ليساهم في تحقيق أول فوز للفريق في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، بنتيجة 5-1 على أينتراخت فرانكفورت أمس.

ولعب أتليتيكو مدريد دون مدربه الموقوف دييجو سيميوني، بعد طرده في الخسارة 3-2 أمام ليفربول في مستهل مشوار الفريق في مرحلة الدوري، وسيطر على المباراة منذ البداية مدفوعاِ بجماهيره المتحمسة، التي لا تزال تحتفل بالفوز الساحق 5-2 في قمة العاصمة الإسبانية على ريال مدريد يوم السبت.

واحتاج أتليتيكو إلى أربع دقائق فقط لافتتاح التسجيل عبر جياكومو راسبادوري، الذي استغل كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء، بعد فشل الدفاع في إبعاد تسديدة من خوليان ألفاريز إثر عرضية من جوليانو سيميوني، ليجد مهاجم نابولي السابق نفسه دون رقابة بالقرب من المرمى.

وأهدر جريزمان فرصة خطيرة في منتصف الشوط الأول، إذ سدد كرة مباشرة من مسافة قريبة بشكل خاطئ، وسقط على ركبتيه من شدة الذهول.

قبل أن يضاعف روبن لو نورماند النتيجة في الدقيقة 33، بعدما تابع كرة مرتدة من محاولة لجريزمان بعد ركلة ركنية.

ووصل جريزمان إلى إنجازه التاريخي بهدف من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، واحتفل مرتدياً قميصاً يحمل الرقم "200" على ظهره، بصفته الهداف التاريخي للنادي.

وقدم ألفاريز التمريرة الحاسمة بعد انطلاقة رائعة تجاوز فيها مدافعين اثنين، قبل أن يمرر الكرة على طبق من ذهب للمهاجم الفرنسي ليسجل الهدف.

وقلص فرانكفورت الفارق في الدقيقة 57 عبر تسديدة يوناتان بوركاردت، التي غيرت اتجاهها وسكنت شباك الحارس يان أوبلاك، لكن سيميوني أعاد الفارق في الدقيقة 70 بضربة رأس من ركلة ركنية، وذلك بعد دقيقتين فقط من إلغاء هدف آخر لجريزمان بسبب لمسة يد في بداية الهجمة.

وأضاف ألفاريز الهدف الخامس في الدقيقة 82 من ركلة جزاء نفذها بمهارة، بعد تدخل تقنية حكم الفيديو التي أكدت وجود لمسة يد على روبين كوخ، وهو الخطأ الذي لم يلاحظه الحكم في البداية، ليحكم أتليتيكو انتصاره الشامل الذي يمهد لمواجهة مثيرة أمام أرسنال بعد ثلاثة أسابيع.

وأبلغ جريزمان محطة موفيستار بلس: "استمتعت كثيراً هذا المساء، إنه شعور رائع. أنا فخور جداً بأنني وصلت إلى 200 هدف. كان الأمر صعباً ولكننا معاً تمكنا من تحقيق ذلك.

"الفريق في حالة جيدة. العودة أمام رايو فايكانو في الفوز 3-2 في الدوري الإسباني يوم الأربعاء الماضي، كانت مفيدة لنا. نحن في حالة تقدم ويجب أن نستمر في ذلك. نحن نضغط بقوة ونفرض إيقاعا سريعا للمباراة".

وأضاف "هذه هي قوتنا، هذا هو أسلوب لعبنا، وعلينا الاستمرار. نريد تسجيل الأهداف وعدم استقبالها. نحن دائماً نطمح للمزيد".