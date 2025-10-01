بعد فوز الفرنسي بالكرة الذهبية.. «الأبطال» يجدد معركة «ديمبلي / يامال»

معتز الشامي (أبوظبي)

توفر المواجهة المرتقبة بين برشلونة وباريس سان جيرمان، في دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء، فرصة مثالية للنجم الشاب لامين يامال للرد على خسارته الكرة الذهبية 2025، وتأكيد عزمه على حصد جائزة العام المقبل.

وكاد يامال أن يصبح أصغر فائز بجائزة الكرة الذهبية على الإطلاق، الأسبوع الماضي، في سن الثامنة عشرة، لكن نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي خطف الجائزة.

ويغيب ديمبلي عن المباراة، والتي تقام على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في إسبانيا، بسبب الإصابة، تاركاً صاحب المركز الثاني يامال على أرض الملعب، وخاص النجم الإسباني مباراتين فقط أمام باريس جيرمان، وذلك في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز في مباراة وخسر في أخرى، وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

وتعهد يامال بإحضار الكأس إلى برشلونة الذي لم يفز بها منذ 2015، في عهد ليونيل ميسي. وفي الموسم الماضي، قاد يامال برشلونة للوصول إلى الدور نصف النهائي، ورغم الأداء الكبير ضد إنتر ميلان، إلا أن فريق هانسي فليك فشل في الوصول إلى النهائي.

وهذا الموسم، فاز برشلونة بـ4 مباريات متتالية في جميع المسابقات بدون يامال المصاب، قبل أن يعود كبديل في الدقيقة 58 في فوز فريقه 2-1 على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، يوم الأحد .

ولم يضيع يامال وقتاً في ترك بصمته، إذ انطلق بعد 62 ثانية فقط من دخوله بديلاً ليمرر عرضية إلى روبرت ليفاندوفسكي ليسجل هدف الفوز لبرشلونة.

ومنذ بداية الموسم الماضي، يعد محمد صلاح (26 تمريرة حاسمة) اللاعب الوحيد من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، الذي تفوق على يامال في عدد تمريراته الحاسمة (24 تمريرة حاسمة) في جميع المسابقات.

وفي آخر 18 مباراة تنافسية خاضها مع برشلونة وإسبانيا، شارك يامال في 18 هدفاً، وسجل 8 أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

ورغم عمره، شارك يامال في أكثر من 100 مباراة مع برشلونة، وسجل 27 هدفاً، وفاز بلقبين في الدوري الإسباني منذ ظهوره لأول مرة في سن 15 عاماً في 2023.

وغالبا ما تتم مقارنة الدولي الإسباني، الذي فاز ببطولة أوروبا 2024 مع بلاده في اليوم التالي لعيد ميلاده السابع عشر، بالفائز بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات وأسطورة برشلونة ليونيل ميسي.

وورث يامال قميص الأسطورة الأرجنتينية الشهير رقم 10 في بداية هذا الموسم، والذي ارتداه أيضاً دييجو مارادونا، ورونالدينيو، إضافة إلى نجوم آخرين تاريخيين في برشلونة.

وسيكشف الزمن فقط ما إذا كان يامال سيتمكن من تكرار أسطورة ميسي، لكن حتى الآن نجح في الارتقاء إلى مستوى كل التحديات التي واجهها منذ ظهوره الأول، عندما كان في الخامسة عشرة من عمره فقط.