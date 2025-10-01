إنتر ميلان يضرب الأرقام التاريخية بـ«شيفو» ومارتينيز

معتز الشامي (أبوظبي)

حقق إنتر ميلان فوزاً كبيراً بنتيجة 3-0 على سلافيا براغ في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمس، ليؤكد هيمنته في بداية مشواره القاري.

وقد وضع النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بصمة استثنائية، وواصل كتابة التاريخ، إذ بات أول لاعب في تاريخ إنتر يسجل في سبعة مواسم مختلفة في البطولة الأوروبية (كأس أوروبا/دوري الأبطال)، حيث رسخا هدفاه في شباك سلافيا مكانته قائداً هجومياً للفريق، وواحداً من أبرز الهدافين في القارة.

ومن جهة أخرى، كتب المدرب الروماني كريستيان تشيفو اسمه مبكراً في سجلات النادي، بعدما أصبح رابع مدرب في تاريخ الإنتر يحقق الفوز في أول مباراتين له بدوري الأبطال، بعد كل من روبيرتو مانشيني (2004/05)، كلاوديو رانييري (2011/12)، ولوتشيانو سباليتي (2018/19).

ولم يكتف الفريق بالنتيجة، بل أظهر تفوقاً تكتيكياً واضحاً طوال المباراة، حيث ضغط مبكراً، وسجل ثلاثية عبر لاوتارو (هدفين) ودومفريز. الأرقام تعكس حضوراً هجومياً وواقعية دفاعية أبقت المنافس بلا رد حتى صافرة النهاية.

وبعث إنتر رسالة قوية في مشواره الأوروبي، فهو الآن فريق منظم، يمتلك هدافاً تاريخياً، ومدرباً يعرف كيف يبدأ بثقة. انتصار الأمس، لم يكن مجرد ثلاث نقاط، بل هو تأكيد أن «النيراتزوري» حاضر بقوة لمقارعة كبار القارة.