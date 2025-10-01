الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الاتحاد الآسيوي يعلن ترشيحاته لجوائز «الأفضل 2025»

الاتحاد الآسيوي يعلن ترشيحاته لجوائز «الأفضل 2025»
1 أكتوبر 2025 12:04

كوالالمبور(وام)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قائمة المرشحين النهائيين لجوائز أفضل لاعب وأفضل لاعبة لعام 2025، وذلك ضمن حفل جوائز الاتحاد الآسيوي الذي تستضيفه الرياض يوم 16 أكتوبر الجاري، برعاية «نيوم».
وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب، عريف أيمن من ماليزيا، وأكرم عفيف من قطر، وسالم الدوسري من السعودية، بعد موسم حافل بالأداء المتميز لهم في البطولات المحلية والقارية.
وتتنافس على جائزة أفضل لاعبة، هولي مكنمارا من أستراليا، ووانغ شوانغ من الصين، وهانا تاكاهاشي من اليابان، وذلك بعد مساهمات بارزة في الأندية والمنتخبات، خلال الفترة من يونيو 2024 إلى يوليو 2025.
ويعد الحفل، الذي يُقام بنسخته التاسعة والعشرين، مناسبة سنوية لتكريم أفضل النجوم الذين أسهموا في تطوير كرة القدم الآسيوية، على مستوى الأداء والإنجازات الفردية والجماعية.

الرياض
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
سالم الدوسري
