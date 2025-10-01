«أبيض الناشئين» يتحدى السعودية في نهائي «خليجي 17»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

حجز منتخبنا الوطني للناشئين «مواليد 2009» مقعده في نهائي بطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17 عاماً، بعدما تجاوز عقبة العراق بفوز ثمين 1-0 في نصف النهائي، في اللقاء الذي جرى أمس الأول على استاد سحيم بن حمد في الدوحة.

وجاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع المدافع عبد الرحمن العواني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+3)، ليمنح «الأبيض» بطاقة العبور إلى النهائي، في استمرار لمسيرته المميزة في أول استحقاق رسمي لهذا الجيل.

وكان «أبيض الناشئين» قد استهل مشواره في البطولة بفوزين متتاليين على عُمان 1-0 واليمن 2-1 ليضمن التأهل المبكر، قبل أن يخسر أمام قطر 0-2 في الجولة الثالثة، لينهي الدور الأول وصيفاً للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، خلف «العنابي» المتصدر بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، بينما جاء عُمان ثالثاً بـ3 نقاط، واليمن رابعاً بلا رصيد.

وفي نصف النهائي الثاني، قلب المنتخب السعودي تأخره بهدف أمام قطر «المستضيف» إلى فوز مثير 2-1، رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين منذ نهاية الشوط الأول، ليضرب «الأخضر» بدوره موعداً مع الإمارات في قمة مرتقبة تقام غداً الجمعة على لقب النسخة الحالية.

وأعرب جاسم الحمادي، حارس «أبيض الناشئين» ولاعب نادي الجزيرة، عن سعادته الكبيرة بالمستوى الذي قدمه المنتخب في مباراة نصف النهائي، مؤكداً أن الأداء الجماعي كان وراء التأهل، وقال: «الحمد لله على مجهود اللاعبين، والأداء القوي أمام منافس صعب، بفضل التزامنا وتوجيهات الجهاز الفني، حققنا الهدف المطلوب».

وتحدث الحمادي عن تألقه اللافت في المباراة، بعد أن نجح في الحفاظ على نظافة شباكه رغم ضغط المنتخب العراقي، قائلاً: «التوفيق كان حليفنا، وما قدمناه ثمرة عمل وجهد كبيرين من الجميع، والآن تركيزنا ينصب على النهائي».

وعن المواجهة المرتقبة أمام السعودية، أكد الحارس الواعد: «نحن جاهزون لمواجهة أي منافس، وندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، طموحنا أن نكتب تاريخاً جديداً للكرة الإماراتية في هذه الفئة السنية».