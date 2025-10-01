نيويورك بوست: تجربة نيكس في أبوظبي «فريدة من نوعها»!

عمرو عبيد (القاهرة)

سلطت الصحافة الأميركية الأضواء على مباراتي افتتاح الموسم بملعب «الاتحاد أرينا»، بين نيويورك نيكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز مع متابعة فنية دقيقة، للفريقين المتباريين في إطار مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أبوظبي 2025»، ونشرت «نيويورك بوست» تقريراً خاصاً بفريق نيويورك نيكس، قالت فيه إن اختيارات وأفكار المدرب مايك براون في الأيام القليلة الماضية، تُقدّم مؤشراً لما سيكون عليه الوضع في التشكيلة الأساسية للفريق، خلال مباراتي افتتاح الموسم بملعب «الاتحاد أرينا».

وتعتقد الصحيفة الأميركية أن براون سيمنح جميع اللاعبين عدداً كافياً من الدقائق، لاسيما الذين لا يملكون فرصة حقيقية لدخول التشكيلة الأساسية، خلال «مُعترك» الموسم الطويل، وعدّدت بعض من تلك الأسماء، مثل كيفن ماكولار جونيور، محمد دياوارا، توسان إيفبوموان، تري جيميسون الثالث، تايلر كوليك، مات رايان، وغيرهم، وكتبت أنها تتوقع مشاركة عدد كبير من هؤلاء اللاعبين في الشوط الثاني من المباراة، في ملعب «الاتحاد».

ونقلت «نيويورك بوست» عن المدرب براون، بأنه يريد مكافأة اللاعبين المتبقين في مُعسكر التدريب على «الرحلة الطويلة»، والتي ستُترجم إلى وقت كافٍ للعب أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، يومي الخميس والسبت، وأشار إلى أنه يريد إتاحة الفرصة أمام الجميع، في المباراتين الأوليين من الموسم بأبوظبي، خاصة أن طريق البطولة والمنافسات طويل وشاق، والجميع يُرهقون أنفسهم، لهذا يود التأكد من حصول الجميع على بعض دقائق اللعب في هاتين المباراتين.

وبعيداً عن مسألة التشكيل والتغييرات، خلال أشواط المباريات، توقع براون بعض اللحظات الصعبة في مباراتي افتتاح الموسم، قائلاً «لن نكون مثاليين، فلم نخض سوى ست أو سبع تدريبات، أو ما شابه، ولذلك لا نتوقع أن يكون هؤلاء اللاعبين على أهبة الاستعداد في كل ما نحاول القيام به».

وكانت «نيويورك بوست» قد تحدثت، خلال اليومين الماضيين، حول أن رحلة نيكس إلى أبوظبي، تتضمن الكثير من الأمور التي يجب الاهتمام بها، بداية من انطلاق معسكره التدريبي منذ أسبوع، تحضيراً لهاتين المباراتين، قبل بقية فرق الدوري، وسيخوضون تجربة وصفتها بـ«الفريدة من نوعها» في أبوظبي، وبالتأكيد يجب الوضع في الاعتبار مسافة السفر، وتغيير الطقس، وهو ما يستدعي تجهيز اللاعبين بصورة مُختلفة، للظهور بأفضل مستوى مُمكن منذ بداية الموسم.

وتتخطى المواجهات حدود الاستعراض، لأن التنافسية موجودة وبشدة دائماً بين فرق دوري السلة الأميركي، وهو ما ذكرته الصحيفة بحديثها عن نتائج وكواليس المباريات السابقة، التي لُعبت، خلال السنوات الماضية في «الاتحاد أرينا»، بعد تجاوز مرحلة التوقف بسبب «جائحة كورونا»، وقالت إن المنافسة كانت على أشدها في مباريات أعوام 2022 و2023 و2024 بين فرق كثيرة، والمُنتظر أن تخرج نُسخة «أبوظبي 2025» بنفس الدرجة من الحماس والقوة.

«نيويورك بوست» كتبت عن الاستقبال الدافئ الحافل في الإمارات، ووصفت فندق الإقامة بـ«الفاخر» المُطل على الخليج العربي، حيث بدت الراحة على اللاعبين وعائلاتهم، ووجدوا في استقبالهم الصقور والورود والاحتفاء الكبير، وأشارت إلى أنها المرة الأولى التي يلعب فيها «نيكس» خارج حدود أميركا الشمالية، منذ 2010، وقتما أقاموا مباريات تحضيرية في إيطاليا وفرنسا، وكتبت أن جيمس دولان، مالك فريق نيويورك نيكس، يُخطّط لبناء «كرة» جديدة هنا، في هذا المكان الترفيهي العصري، لذا، لم تكن سوى مسألة وقت حتى يسافر الفريق حول العالم، ليستعيد دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) امتيازاً مميزاً بظهوره العالمي في أبوظبي.