51 ميدالية تكتب شهادة نجاح «الجودو» في «دولية أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق جودو الإمارات 51 ميدالية ملونة في ختام بطولة أبوظبي الدولية الأولى للجودو، التي أقيمت مؤخراً بصالة اتحاد الجودو الرئيسة، بمشاركة 330 لاعباً ولاعبة من 23 دولة، وتضمنت الميداليات 8 ذهبيات في اليوم الأول على مستوى الناشئين والناشئات تحت 15 سنة، و8 ميداليات ذهبية في اليوم الثاني في ختام البطولة لفئتي الرجال والناشئات، بجانب 15 ميدالية فضية و20 برونزية في مختلف الفئات التي شاركت في البطولة التي دشن بها الاتحاد موسمه الرياضي.

وثمّن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، جهود اللجنة المنظمة للفعاليات المحلية برئاسة محمد جاسم، أمين السر المساعد للاتحاد مسؤول النشاط المحلي، وأشاد بالفكر المتطور وتنظيم مثل تلك المنافسات القوية، التي تهدف لاختيار أفضل العناصر للمشاركات الخارجية القادمة، وهو ما يجهز اللاعبين لتمثيل الجودو الإماراتي في فعاليات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية للشباب، التي تقام في مملكة البحرين في أكتوبر المقبل.

وأضاف رئيس الاتحاد: سيتواصل النشاط المحلي حسب الجدول الزمني لموسم التحدي، الذي تم اعتماده من قبل مجلس الإدارة وفق رؤية جديدة، حيث يتضمن 7 بطولات دولية لمختلف الفئات على مستوى الدولة وخارجها، بهدف رفع الكفاءة الفنية، وتوفير أكبر قدر من فرص الاحتكاك، بما ينعكس على المنتخبات الوطنية في المستقبل القريب.

ويشمل الجدول الزمني إقامة بطولة العين الدولية للجودو التي تقام لأول مرة في 2025، وبطولة خورفكان الدولية، ثم بطولة الشارقة الدولية للجودو في 2026، والتي ستكون بطولة ثابتة ضمن برنامج الاتحاد، ويعقبها بطولة أبوظبي جراند سلام، خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر، ثم بطولة الفجيرة الدولية، ثم بطولة كلباء الدولية ضمن برنامج عام 2026، على أن يكون ختام موسم الاتحاد بإقامة بطولة الجائزة الكبرى الدولية للجودو في أبوظبي في يومي 16 و17 مايو 2026.