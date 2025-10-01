الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
برعاية هزاع بن زايد.. العين تستضيف "ختامي الهجن" بمشاركة محلية وخليجية

1 أكتوبر 2025 13:42

برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، يستضيف "ميدان الروضة" فعاليات ختامي مهرجان العين لسباقات الهجن يوم السبت المقبل.

ويتم تنظيم المنافسات على مدار ستة أيام على فترتين صباحية ومسائية، وتشهد 150 شوطا، و10 رموز في الأشواط الرئيسية، بمشاركة واسعة من ملاك الهجن في دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكدت اللجنة المنظمة في بيان اليوم، أن فعاليات اليوم الأول تبدأ السبت المقبل، بإقامة "السباق التراثي"، تجسيدا لحرص دولة الإمارات على تعزيز الموروث التراثي، وصونه كعنصر أصيل من الهوية الوطنية، ونقله إلى الأجيال القادمة.
وأضافت أن الأشواط تستمر لمختلف الفئات العمرية، في الحقائق، واللقايا، والإيذاع، والثنايا، والحول والزمول، مع تخصيص جوائز نقدية للمراكز العشرة الأولى في كل شوط، إضافة إلى جوائز نقدية أخرى قيمة للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في أشواط الرموز، بينما يشهد اليوم الختامي التتويج الأكبر، بحصول الفائز الأول على رمز السيف الذهبي، إلى جانب الجائزة النقدية الكبرى في شوط الحول المفتوح.

