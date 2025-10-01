صحافة «الأبطال».. ليفربول يعيش «الجحيم» في إسطنبول!

عمرو عبيد (القاهرة)

خطفت هزيمة ليفربول الأضواء فوق أغلفة الصحف الأوروبية، في الليلة الأولى من الجولة الثانية بـ «ليالي الأبطال»، ووجّهت الصحف الإنجليزية كلمات قاسية بعناوين «لاذعة» إلى «كتيبة سلوت»، حيث قالت «الجارديان» إنها كانت ليلة من «الجحيم» عاشها ليفربول في إسطنبول، بعد السقوط بهدف وحيد على يد جلطة سراي، وكتبت أن المصائب لا تأتي فُرادى، عقب إصابة الحارس أليسون وتأكّد غيابه عن مواجهة تشيلسي المُقبلة في الدوري المحلي.

ووصفت «تيليجراف» فريقها الإنجليزي بأنه مثل الحلوى، «سهل المضغ»، بينما تلاعبت «آي سبورت» بكلمات عنوانها الرئيس، حيث قالت إن «الريدز» تلقى الهزيمة بسبب ركلة جزاء، لكن صورة الوافد الجديد، أليكسندر إيزاك، ذهبت بالعنوان إلى طريق آخر تماماً، قد يعني «ليفربول يدفع الثمن»، إشارةً إلى الطريقة التي استخدمها مع اللاعب لإجبار نيوكاسل على التخلي عن هدافه البارز.

من جهة أخرى، ورغم الاحتفاء بفوز تشيلسي على بنفيكا، إلا أن جوزيه مورينيو خطف كل الاهتمام في الصحف الإنجليزية، حيث سخر غلاف «إكسبريس»، واصفاً البرتغالي بـ «ديفيتد ون»، أي المهزوم، بدلاً من لقبه الشهير «سبيشل ون»، في حين قالت إن توتنهام تأخر كثيراً، لكنه عاد في النهاية، بتعادله الغريب 2-2 مع بودو جليمت النرويجي، وعنونت «ستار» غلافها بقولها «لا فائدة يا مورينيو»، وكانت صحيفة الحرية التركية قد وصفت النتيجة بـ «الانتصار التاريخي الرائع»، بينما قالت الصباح إن جلطة سراي ملأ خزينته بالفوز على ليفربول، وكتبت أن فيكتور أوسيمين أتى إلى الفريق من أجل مثل هذه اللحظات.

وفي إسبانيا، تصدّر كيليان مبابي أغلفة الصحف كالعادة، بعد تسجيله «هاتريك» في شباك كايرات ألماتي الكازاخستاني، ضمن «خُماسية» ريال مدريد، وكتبت «ماركا» عن «بلسم مبابي» الذي عطّر الأجواء داخل «قلعة الملكي» وشفى الجروح الناجمة عن الهزيمة الأخيرة أمام أتلتيكو، الذي كتبت عنه بعد «خُماسية مُماثلة»، إنه يسير من انتصار إلى انتصار في تلك الفترة، بعد تجاوز بداية الموسم السيئة.

«أس» أيضاً كتبت عن «ضربة» مبابي الثُلاثية و«عاصفة الأتليتي»، كما هنأت جريزمان بهدفه رقم 200 في مسيرته مع الفريق، بينما كانت الاحتفالات كبيرة من جانب الصحافة الإيطالية، بفوزي إنتر ميلان وأتالانتا، على حساب سلافيا براغ وكلوب بروج، ورغم منطقية الانتصار، إلا أن «كوتيديانو» احتفت بـ «الأفاعي»، قائلة إنه سحق منافسه بالثلاثة واحتفل نجومه بطريقتهم المميزة، واهتمت «لا جازيتا» أكثر بالحديث عن لاوتارو مارتينيز، بقولها «دائماً لاوتارو»، وأردفت أن القائد أطلق العنان وسجّل هدفين، مواصلاً حصد الأرقام القياسية مع الفريق.