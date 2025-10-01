ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم

عمرو عبيد (القاهرة)



خسر أرني سلوت مباراتين متتاليتين مع ليفربول، للمرة الثانية فقط، منذ توليه مهمة تدريب «الريدز» قبل 487 يوماً، حيث تلقى الهولندي هزيمتين متتاليتين مؤخراً، على يد كريستال بالاس في الجولة السادسة من «البريميرليج»، قبل أن تلحق به الأخرى أمام جلطة سراي في الجولة الثانية من «الشامبيونزليج»، وتحدّث سلوت عن «ضغط» جدول المباريات، الذي يُمكن أن يؤدي إلى مثل هذه النتائج، ودافع عن اختياراته للتشكيل الرئيس، لاسيما بعد النقد الموجّه إليه بعدم البدء بالنجم المصري، محمد صلاح، كما شكّك الهولندي في صحة ركلة الجزاء، التي فاز بها جلطة سراي.

وكان «الريدز» قد خسر مع سلوت مرتين متتاليتين في مارس الماضي، لكنهما كانتا أكثر مرارة، حيث تعرض للإقصاء من دور الـ 16 في دوري الأبطال، بعد الهزيمة في ملعبه على يد باريس سان جيرمان، ثم أتبعها مُباشرة بخسارة لقب كأس الرابطة، بعد 5 أيام فقط، عندما تغلّب عليه نيوكاسل في المباراة النهائية، بنتيجة 2-1، وقال وقتها الهولندي إن فريقه تعرّض لذلك السقوط بعد 6 أو 7 أشهر من توليه منصبه في الموسم الماضي.

لكن تشيلسي الذي يظهر بصورة «مذبذبة» منذ انطلاقة الموسم، رغم تتويجه قبل بدايته بلقب كأس العالم للأندية، استعاد ذاكرة الانتصارات، بالفوز في دوري الأبطال على بنفيكا، ومن المُنتظر أن يُقاتل من أجل الانتصار على ليفربول في الجولة المحلية المُقبلة، خاصة أنه خسر آخر مباراتين متتاليتين في «البريميرليج»، أمام مانشستر يونايتد وبرايتون.

المُثير أن ليفربول يخشى السقوط الثالث على التوالي في تلك المواجهة، التي يستضيفها «البلوز» في ملعبه، وإذا حدثت، فإنها ستكون «الصاعقة» الأولى التي تضرب «الريدز» منذ قدوم سلوت، لأنه لم يخسر 3 مباريات متتالية في مختلف البطولات على الإطلاق، كما أنها قد تطيحه من فوق قمة جدول ترتيب «البريميرليج»، وفي الوقت نفسه، يرغب تشيلسي في عدم التعرّض لخسارة ثالثة متتالية في الدوري، إذ ستزيد من ابتعاده عن المنافسة الحقيقية على اللقب، في ظل ضعف موقفه الحالي بالمركز الثامن، برصيد 8 نقاط.

وإذا كان سلوت قد خسر 9 مباريات متفرقة غالباً في الموسم الماضي، من إجمالي 56 مباراة خاضها بجميع البطولات مع ليفربول، بنسبة سلبية لم تتجاوز 16%، فإنه في الموسم الحالي، بعد 10 مباريات فقط من البداية، تلقى الهزيمة في 3 منها، بنسبة 30%، أي نحو ضِعف ما تعرّض له طوال الموسم السابق بأكمله، كما أنه تلقى تلك الهزائم خلال نحو شهر ونصف الشهر فقط، حيث بدأ الموسم بخسارة لقب «الدرع الخيرية» على يد كريستال بالاس أيضاً، في أغسطس الماضي، وهو ما يفتح الباب أمام التساؤل حول أنها بداية تراجع الفريق مع الهولندي، أم أنها كبوة طارئة، أو لعلها «لعنة إيزاك» حسب تلميحات إحدى الصحف المحلية الإنجليزية، بعد الهزيمتين!، قبل أن تلحق به الأخرى أمام جلطة سراي في الجولة الثانية من «الشامبيونزليج»، وتحدّث سلوت عن «ضغط» جدول المباريات، الذي يُمكن أن يؤدي إلى مثل هذه النتائج، ودافع عن اختياراته للتشكيل الرئيس، لاسيما بعد النقد الموجّه إليه بعدم البدء بالنجم المصري، محمد صلاح، كما شكّك الهولندي في صحة ركلة الجزاء، التي فاز بها جلطة سراي.

