«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»

دبي (وام)



أعلن اتحاد ألعاب القوى، اعتماد مشاركة 12 لاعباً ولاعبة، في بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب والشابات تحت 20 سنة «بيروت 2025»، التي تنطلق اليوم، وتستمر إلى 5 أكتوبر الجاري، بمشاركة 250 لاعباً ولاعبة من 10 دول.

ويشارك منتخبنا الوطني في منافسات السرعات والوثب والرمي وإطاحة المطرقة، وتضم القائمة، مريم كريم، وعبدالقدوس أحمد، وسليمان عبدالرحمن، وعبدالعزيز عيد، وسلمى المري، واليازية طارق، وعائشة محمد، وأروى علي، وعزة ناصر، وليلى أحمد، وأمينات قمر الدين، وسعيد شعيب.

وقال اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، الذي ترأس بعثة الاتحاد المشاركة في البطولة، إن هذه المشاركة تكتسب أهمية استراتيجية، نظراً لأنها ضمن الروزنامة الدولية، وإحدى المحطات المؤهلة إلى بطولة العالم تحت 20 سنة في الولايات المتحدة الأميركية العام المقبل.

وأضاف أن قائمة المنتخب تضم عناصر واعدة ضمن استراتيجية الاتحاد في تأهيل وإعداد أبطال المستقبل، للمنافسة في البطولات العربية والقارية والدولية، وفق مؤشرات فنية تؤكد القاعدة النوعية في رياضة ألعاب القوى في دولة الإمارات.