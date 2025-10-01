الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»

الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
1 أكتوبر 2025 15:02

 

علي معالي (أبوظبي)

يُقدم الشارقة مستوى متميزاً في «دوري أبطال آسيا للنخبة»، وجمع 4 نقاط من مباراتين، بالفوز على الغرافة 4-3، والتعادل مع السد 1-1، ومستوى «الملك» قارياً يختلف كثيراً عما يقدمه محلياً، حيث يقبع الفريق في المركز العاشر بـ 4 نقاط من 5 مباريات.
والهدف الذي سجّله كايو لوكاس في شباك السد على استاد جاسم بن حمد، وجعل المباراة تخرج بالتعادل 1-1، هو الهدف الشرقاوي الأول أمام السد في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث سبق أن تفوق الفريق القطري 2-0، والتعادل 0-0 و1-1، وقدّم عادل تعرابت مباراة كبيرة، وكان مصدر خطورة، ومرر كرة الهدف لكايو لوكاس بمنتهى البراعة والموهبة، والدليل أن الشارقة كان الأفضل في المباراة أن حارس السد مشعل برشم حصل على أعلى تقييم 7.9 من 10، بعد تصديه لعدد كبير من الكرات، وضربة جزاء من كايو لوكاس، كما لم يقف الحظ مع راي ماناج، ويواجه الشارقة فريق تراكتور الإيراني بـ «الإمارة الباسمة» 20 أكتوبر الجاري.
أشاد ميلوش مدرب الشارقة بما قدمه فريقه أمام السد، ولكنه في الوقت نفسه يرى أنه يجب أن يعمل الفريق على تحسين المستوى، وقال: «كل فرق بمستوى عالٍ، في ظل هذا النظام الذي يتم تطبيقه للموسم الثاني وأمامنا مباراة أمام تراكتور، ورغم أنني راضٍ عن أداء الفريق حتى الآن، إلا أنه يجب أن نعمل على تحسينه».
أبدى مدرب الشارقة رضاه عن النتيجة أمام السد، بعدما أضاف نقطة إلى الثلاث التي حصدها في الجولة الافتتاحية أمام الغرافة، وقال: «قدّمنا مباراة جيدة، وأتيحت لنا فرصة للفوز، رغم أننا واجهنا أحد أفضل الأندية، وأضعنا العديد من الفرص، وتأخّرنا لكننا عدنا بشكل جيد، والنتيجة عادلة، وأعتقد أننا نظهر بمستوى جيد بعد جولتين في هذه البطولة القارية القوية».
وجاءت تصريحات بعض لاعبي الشارقة تؤكد حالة من الرضا النسبي على ما آلت إليه المباراة، وقال إيجور كورونادو: «قدّمنا مباراة كبيرة، ونجحنا في العودة بعد التأخر بهدف، وكان في مقدورنا الفوز، خاصة في الشوط الأول، ونجحنا في تغيير الأداء والنتيجة في الشوط الثاني».
وقال المدافع خالد الظنحاني: «فريقنا قدم مباراة كبيرة، وأتيحت لنا فرص لم نستغلها، ونقطة واحدة بعد هذا المستوى، غير راضٍ عنها، وعلينا تكملة المشوار في البطولة القارية بشكل قوي».

